Europa League 2025-26: definidos TODOS los clasificados a 8vos de final

Este jueves 26 de febrero se llevaron a cabo los partidos de vuelta en los ‘playoffs’ de la presente edición de la UEFA Europa League, un total de ocho partidos que definían los últimos clasificados a los octavos de final, recordando que ya había 8 clubes que avanzaron directamente a esa instancia por su buena posición en la primera fase del campeonato.

Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland de Dinamarca, Betis (de los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa), Porto, Braga, Friburgo y la Roma fueron los equipos que avanzaron directamente a los octavos de final y se ahorraron su participación en los ‘playoffs’.

Resultados y clasificados en los ‘playoffs’ de la UEFA Europa League 2025/2026:

Una de las grandes remontadas que se presentó en estas series fue la protagonizada por el Lille de Francia, que había perdido de local 1-0 el juego de ida contra el Estrella Roja de Belgrado, pero que logró reponerse para vencer 2-0 en condición de visitante y avanzar a los octavos de final.

Por otro lado, el Club Viktoria Plzeň no pudo obtener su boleto a la siguiente ronda ante su público, pues terminó cayendo por la tanda de los penaltis frente al Panathinaikós de Grecia luego de empatar 1-1 en el juego de vuelta y poner un 3-3 en el marcador global.

Ferencváros venció 3-2 a Ludogorets y clasificó a los octavos de final, mismo destino para el Stuttgart de Alemania, que pese a la derrota 1-0 ante Celtic avanzó por la gran victoria lograda en el juego de ida, cuando se impuso 4-1 en Escocia.

Otros resultados de la Europa League: ¿cómo le fue al Bologna de Lucumí?

En cuanto al Bologna del colombiano Jhon Lucumí (quien fue titular en el compromiso), el equipo italiano logró concretar su clasificación con una victoria 1-0 en condición de local sobre el Brann de Noruega, dejando un marcador global de 2-0 en la serie.

Los últimos clubes en avanzar a la siguiente ronda fueron Celta de Vigo (que venció 1-0 al PAOK y quedó 3-1 en el global), Nottingham Forest (pese a la derrota 1-2 ante Fenerbahce por su triunfo 3-0 en el juego de ida) y el Genk de Bélgica, que empató 3-3 en el tiempo extra con el Dinamo Zagreb y se impuso 6-4 en el marcador global.

Es importante mencionar que el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-26 se celebrará este viernes 27 de febrero, donde se conocerán los cruces que alineará a los primeros clasificados con alguno de los equipos que avanzaron en estos ‘playoffs’.

