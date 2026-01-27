Luis Díaz atento: Bayern Múnich tiene plan con Harry Keane

La temporada deportiva de Bayern Múnich empezó de la mejor manera, siendo líder indiscutible de la Bundesliga y también quedando de manera parcial con la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

Luis Díaz es uno de los protagonistas de esta buena historia con el club, pero sin los goles de su socio., Harry Keane, esta situación tampoco sería posible, razón por la cual las directivas y cuerpo técnico del club estarían buscando que se quedará por más tiempo en la institución.

Bayern Múnich quiere renovar a Harry Keane

La posible renovación de contrato de Harry Kane con Bayern Múnich se ha convertido en uno de los temas más comentados en el fútbol europeo durante las últimas semanas. El club alemán ha iniciado conversaciones oficiales con el delantero inglés para extender su vínculo más allá de su contrato actual, el cual vence en junio de 2027.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, dio a conocer de manera oficial que el club está en negociaciones con Kane para consolidar un nuevo acuerdo, sin detallar aún los términos definitivos como la duración o el salario. “Estamos hablando con Harry, estamos en conversaciones”.

Desde su llegada al Bayern en 2023, Kane ha demostrado ser una pieza clave del equipo. Su capacidad goleadora no solo le ha permitido contribuir de forma decisiva en títulos nacionales, tal como en el campeonato de la Bundesliga 2024-25 y en la Champions League, donde el club aspira a alcanzar la gloria continental.

La posible extensión del contrato estaría planeada para 2028 o incluso 2029 permitiría al Bayern contar con Kane durante los años en que todavía se encuentra en la cúspide de su carrera goleadora, reforzando la forma ofensiva del equipo.

¿Cuántos goles lleva Harry Keane en la temporada 2025/26?

En la Bundesliga el delantero de la Selección de Inglaterra ha disputado 19 partidos en los cuales se ha podido reportar con 21 goles y cuatro asistencias en más de 1500 minutos dentro del terreno de juego. Mientras que en la Champions League ha disputado los siete partidos de la competencia y ha logrado marcar siete tantos.