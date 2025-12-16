[Video] Chapecoense presentó camiseta para 2026 en honor a Nacional: "Hermanos siempre"

Chapecoense presentó su camiseta para la temporada 2026 con un profundo homenaje al Atlético Nacional, el equipo colombiano con el que selló una hermandad eterna tras la tragedia aérea de 2016. Lejos de ser un simple lanzamiento comercial, el nuevo uniforme es una declaración de memoria, gratitud y respeto que vuelve a unir a dos aficiones marcadas por la historia.

A casi diez años del accidente del vuelo LaMia 2933, el club brasileño decidió transformar el recuerdo en identidad. La nueva indumentaria, confeccionada por Kappa, incorpora bastones verticales verdes y blancos, una estética que remite de manera directa al diseño utilizado por Nacional en sus campañas continentales más recordadas. El cambio principal es el escudo, mientras que los colores cuentan una historia compartida, tejida entre el dolor y la solidaridad.

Así presentó Chapecoense su nueva camiseta para 2026

Desde otro ángulo, el diseño no se limita a la parte frontal. En la zona posterior del cuello aparece una estrella dorada, acompañada por la frase “Hermanos para siempre”, una expresión que resume el espíritu del homenaje. Ese mensaje, discreto, pero contundente, busca mantener viva la memoria de los jugadores, dirigentes y periodistas que perdieron la vida cuando Chapecoense viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016.

Aquel torneo, que debía resolverse en una serie histórica ante el conjunto antioqueño, se convirtió en uno de los capítulos más humanos del deporte. Tras la tragedia, Atlético Nacional realizó un gesto que todavía hoy es citado como ejemplo mundial de fair play: solicitó formalmente a la CONMEBOL que el título fuera entregado al equipo brasileño. La confederación aceptó la petición y el club colombiano fue distinguido con el Premio Centenario al Fair Play, un reconocimiento que elevó la grandeza del fútbol más allá de la competencia.

Con el paso del tiempo, esa relación se consolidó como una hermandad deportiva. Los homenajes mutuos, los mensajes institucionales y el respeto entre hinchadas fortalecieron un vínculo que hoy vuelve a manifestarse en forma de camiseta. “No es solo un uniforme, es nuestra historia compartida”, señalaron desde Chapecoense durante la presentación oficial, dejando claro que el simbolismo está por encima de cualquier tendencia de mercado.

En Brasil y Colombia, las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaron la sensibilidad del gesto y la fidelidad al recuerdo. Muchos seguidores de Nacional celebraron que los colores verdiblancos vuelvan a encontrarse en un escenario tan simbólico, mientras que la hinchada del club de Santa Catarina valoró la forma en que su institución honra a quienes ya no están.

Además, el lanzamiento coincide con un momento especial para Chapecoense, que encara una nueva etapa deportiva tras años de reconstrucción. Volver a competir con protagonismo y hacerlo vistiendo una camiseta cargada de significado refuerza la idea de que el club no olvida su pasado, pero tampoco renuncia a su futuro. Cada partido en 2026 será, al mismo tiempo, una competencia y un acto de memoria.

Por último, este homenaje vuelve a recordar una verdad esencial: el fútbol puede ser escenario de rivalidad, pero también de empatía y valores humanos. La camiseta de Chapecoense no busca copiar ni imitar, sino agradecer y honrar un gesto que incluso llevo al equipo colombiano a ganar el premio Fair Play de la FIFA en 2016.



