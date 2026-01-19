Char explotó contra James y le cierra la puerta de Junior: "NO"

Junior de Barranquilla vuelve a robarse las miradas en el arranque de la temporada 2026, no solo porque rompió el mercado de fichajes con la contratación de Luis Fernando Muriel, sino porque también está disputando el primer título del año enfrentándose a Santa Fe en la Superliga BetPlay.

Aún así, hay un hombre que también se está haciendo protagonista en solitario y es Fuad Char, máximo accionista del equipo 'tiburón' que habló sobre el mal momento que tuvo que pasar durante la negociación con James Rodríguez, ya que el '10' de la Selección Colombia nunca tuvo intensiones de firmar oficialmente con el club y si hizo "viajar a un viejito" hasta Medellín.

Char no quiere volver a negociar con James para Junior

En su debido momento, el volante colombiano,James Rodríguez, sonó fuertemente para convertirse en el fichaje estrella de Junior de Barranquilla. Tras su salida del fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, el '10' viajo a Colombia mientras organizaba su futuro y Fuad Char, presidente de Junior de Barranquilla, se contactó con él para intentar negociar su fichaje.

Sin embargo el desenlace de la historia ya se sabe, James terminó tomando rumbo hacia la Liga MX para convertirse en jugador del Club León. Lo que no se tenía presente fue la situación que vivió Fuad Char, la cual fue tan negativa que confesó no estar interesado en volver a negociar con él, en especial por haberlo hecho viajar hasta Medellín para que le hablara sobre su propuesta y que este le diera un rotundo no junto a su representante.

"No, no, no, porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín, porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra. Cuando llegué tenía un represéntate nuevo y me dijo que no se podía, eso es un capítulo para el olvido”.





¿Dónde jugará James Rodríguez en 2026?

"Hay ofertas de Argentina, de Estados Unidos y de Colombia", dijo Guillermo Arango en La FM Más Fútbol sobre las posibilidades de mercado que tiene James Rodríguez, quien salió del Club León hace varias semanas y todavía no encuentra un destino.

Hasta el momento no se conoce cuál es el equipo de la Liga Betplay que le hizo la propuesta al '10' de la selección Colombia, pero James sigue interesado en estar en el fútbol norteamericano, pues allí está viviendo su hija y es la próxima sede para el Mundial del 2026.







