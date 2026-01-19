Marino Hinestroza NO jugaría en Boca Juniors; impensado equipo superó la oferta

Pese al deseo de Marino Hinestroza por ser nuevo jugador de Boca Juniors, el traspaso ha tenido múltiples 'trabas', razón por la que otros equipos han 'atacado' por el delantero, y la información más reciente indica que no llegará al Xeneize sino a Brasil.

¿En cuál equipo jugará Marino Hinestroza?

Todo apunta a que Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama, equipo que superó la oferta realizada por Boca Juniors, y que lo juntaría con otros colombianos que tienen en planes ir a la Copa del Mundo.

La información fue revelada por el periodista brasileño Lucas Pedrosa, quien aseguró en sus redes sociales que Vasco da Gama mejoró de manera considerable la propuesta presentada por Boca Juniors y quedó muy cerca de cerrar la incorporación del atacante colombiano.

¿Cuánto pagaría Vasco da Gama por el fichaje de Marino?

Según se conoció, el club de Río de Janeiro estaría dispuesto a pagar alrededor de 6 millones de dólares por el fichaje del futbolista de 23 años, una cifra que satisface las pretensiones de Atlético Nacional, equipo dueño de sus derechos deportivos.

Si bien el deseo inicial de Hinestroza era vestir la camiseta de Boca Juniors, las constantes dificultades en la negociación habrían desgastado la operación, por lo que desde Nacional buscan cerrar el traspaso en los próximos días y evitar que la situación se dilate más.

Cabe recordar que, semanas atrás, el extremo colombiano ya había rechazado una propuesta de Fluminense, precisamente porque su prioridad era llegar al fútbol argentino; sin embargo, la oferta de Vasco da Gama sería considerada irrechazable tanto en lo deportivo como en lo económico.

Se dice que Vasco le ofrece a Hinestroza un rol protagónico en el equipo, además de estabilidad contractual y la posibilidad de mostrarse en una liga altamente competitiva, aspectos clave para el crecimiento de su carrera.

Colombianos en Vasco da Gama

De concretarse la operación, Marino Hinestroza se sumaría a una importante colonia colombiana en el club carioca, donde compartiría camerino con el defensor Carlos Cuesta, el mediapunta Johan Rojas y el delantero Carlos Andrés Gómez.

Así las cosas, todo indica que el futuro del atacante estaría lejos de Argentina y más cerca del Brasileirao, en una transferencia que podría definirse en cuestión de días.