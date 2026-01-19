Sebastián Villa NO jugará en Argentina y fue ofrecido a un 'grande' de la Liga MX

El futuro del extremo colombiano Sebastián Villa sigue siendo incierto, luego de que en las últimas horas se conociera que finalmente no jugaría en Argentina, pese a los rumores que lo vinculaban con River Plate.

Durante varios días tomó fuerza la versión de una posible llegada del atacante al club de Núñez, sin embargo, desde Independiente Rivadavia, equipo en el que milita, se habría tomado una decisión clara respecto a su situación contractual.

De acuerdo con lo que se conoció, Independiente Rivadavia habría descartado que Villa pase a otro club del fútbol argentino, razón por la cual el jugador y su entorno comenzaron a analizar opciones en otros mercados.

¿Sebastián Villa a Cruz Azul?

En ese contexto, trascendió que el entorno del futbolista ofreció su nombre a Cruz Azul, uno de los clubes más importantes de la Liga MX, como una alternativa para la próxima temporada.

Esta posibilidad generó expectativa, pues Villa podría reencontrarse con Miguel Ángel Borja, quien recientemente firmó contrato con La Máquina Cementera, abriendo la puerta a una dupla colombiana en el ataque.

No obstante, la negociación con Cruz Azul no sería sencilla, ya que el club mexicano tiene ocupadas varias plazas de extranjero, lo que complica la inscripción del extremo colombiano.

Así las cosas, la opción de México aparece, pero con obstáculos administrativos, lo que ha llevado a que la operación aún esté lejos de concretarse.

Mientras tanto, se van descartando alternativas para Sebastián Villa, quien sigue a la espera de una definición clara sobre su futuro profesional.

A sus 29 años, el atacante atraviesa un buen momento deportivo, pero por ahora no tiene certeza sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada, mientras su nombre continúa moviéndose en el mercado internacional.