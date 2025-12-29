Gustavo Puerta cambiaría de equipo en 2026: ficharía por un campeón de Champions

Gustavo Puerta podría ser una de las grandes sorpresas del fútbol colombiano en el mercado de fichajes de invierno en Europa. El volante de la Selección Colombia es una opción de peso para reforzar a un club bicampeón de la Champions League.

Lea también James sería el bombazo del mercado de fichajes: sorpresa en México

El mediocampista, que actualmente defiende los colores del Racing de Santander, atraviesa un momento determinante de su carrera en la Segunda División de España, donde su rendimiento sostenido lo ha posicionado como una de las piezas más influyentes del campeonato.

Desde su llegada al club español, el futbolista cafetero ha mostrado una evolución constante. Su capacidad para recuperar balones, ordenar el juego desde la mitad del campo y aportar equilibrio táctico le ha permitido ganarse la confianza del entrenador José Alberto López, quien lo ha utilizado como engranaje central en un equipo que hoy lidera la categoría de ascenso y mantiene intactas sus aspiraciones de volver a la élite.

Ese desempeño no ha pasado desapercibido fuera de España. De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, el colombiano figura en la órbita de dos clubes de peso del fútbol portugués: el Porto y el Sporting Braga.

En otras noticias

Ambas instituciones lo siguen como posible refuerzo para la próxima temporada, valorando su perfil joven, su experiencia en competiciones europeas y su margen de crecimiento. En Portugal, un mercado acostumbrado a potenciar talentos sudamericanos, el nombre de Puerta empieza a sonar con fuerza como una apuesta a mediano plazo.

Sin embargo, el camino hacia una eventual transferencia no parece sencillo. Desde territorio español se ha señalado que el Racing de Santander no tiene intención de facilitar su salida a corto plazo. La directiva entiende que perder a uno de sus futbolistas más consistentes podría alterar la estabilidad de un proyecto que hoy ilusiona a la afición.

Además, el cuerpo técnico considera que el colombiano es insustituible por su lectura de juego, su despliegue físico y su disciplina táctica, virtudes que no abundan en la categoría.

El mensaje interno es claro: solo se contemplará una negociación si las condiciones económicas resultan altamente favorables para el Racing. Actualmente, el pase del mediocampista de la tricolor está valuado en 3,5 millones de euros, cifra que refleja tanto su rendimiento actual como su proyección futura.

Aunque por ahora no se han presentado ofertas formales, se espera que en las próximas semanas el interés se traduzca en contactos concretos. El seguimiento constante de clubes portugueses podría intensificarse si Puerta mantiene su nivel y el Racing consolida su liderato.

Lea también Primer equipo que descarta a Falcao en Argentina: DT lo confirmó

Para Puerta, el escenario es exigente. Mientras tanto, el colombiano mantiene los pies en la tierra y enfoca toda su energía en el presente, consciente de que cada partido puede acercarlo a la meta de disputar la Copa del Mundo 2026 con Colombia.



