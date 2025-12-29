Nacional eligió su técnico para 2026: será oficial en horas

Atlético Nacional tomó una decisión clave de cara a la temporada 2026. Después de varias semanas de rumores sobre el futuro deportivo del club, en las últimas horas se confirmó el nombre del director técnico para la siguiente temporada.

Aunque todo indicaba que el conjunto paisa apostaría por un recambio en el banquillo, finalmente la dirigencia optó por la continuidad de Diego Arias, el entrenador que condujo al equipo al título de la Copa BetPlay y cerró la campaña con sensaciones positivas.

Durante varias semanas, en los pasillos del estadio Atanasio Girardot se habló de un posible cambio de timonel. El elenco verdolaga, que había cumplido uno de los objetivos del semestre con el trofeo copero, evaluaba distintos perfiles para iniciar un nuevo ciclo.

La salida de Arias parecía cercana, en línea con una política histórica del club de renovar procesos tras cada año competitivo. Sin embargo, el análisis interno fue más profundo y terminó inclinando la balanza hacia la estabilidad.

La información fue revelada en las últimas horas por el periodista Juan David Londoño, comunicador cercano al día a día del club, quien confirmó que la dirigencia verdolaga habría decidido respaldar el proceso de Arias.

Según Londoño, el acuerdo entre el técnico y Atlético Nacional quedará oficializado en los próximos días, poniendo fin a las especulaciones y dando un mensaje claro de confianza desde la cúpula directiva.

Desde la dirección deportiva consideran que los resultados obtenidos por el entrenador se ajustaron a las expectativas trazadas al inicio de su gestión.

Más allá del título, el equipo mostró una identidad reconocible, mejoró su competitividad en partidos clave y logró consolidar una base de jugadores jóvenes combinados con referentes experimentados. Para los dirigentes, ese equilibrio fue determinante a la hora de sostener el proyecto.

Nacional no solo piensa en el corto plazo, sino en la construcción de un equipo que vuelva a ser protagonista constante en el ámbito local e internacional. En ese contexto, Arias fue visto como una pieza alineada con la visión institucional.

En otras noticias

De esta manera, Diego Arias asumirá en 2026 uno de los mayores retos de su carrera. El principal objetivo será conquistar la Liga Betplay, un título esquivo para el club en los últimos tiempos y una obsesión permanente para la hinchada. Pero no será el único desafío. El verdolaga también tendrá una exigente participación en la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará dejar una huella y recuperar el prestigio continental.

El primer gran examen internacional no será menor: Millonarios aparecerá en el camino como rival inicial, en un cruce que promete alta tensión y un impacto mediático considerable. Para Arias, ese duelo será una prueba temprana de la solidez de su proyecto y de la capacidad del equipo para competir bajo presión.

Así, la decisión de Atlético Nacional apuesta por la estabilidad, confía en su entrenador y cree que el proceso iniciado merece continuidad. Con respaldo institucional, objetivos ambiciosos y retos inmediatos, el ciclo de Diego Arias entra en una nueva etapa, cargada de expectativas y con la responsabilidad de devolver al onceno verde a los primeros planos del continente.