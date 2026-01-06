Chelsea confirmó a su nuevo entrenador: Firmó hasta 2032

El Chelsea confirmó de manera oficial a Liam Rosenior como su nuevo director técnico. El entrenador inglés, de 41 años, llega procedente del Estrasburgo y firma contrato hasta junio de 2032, convirtiéndose en el reemplazo de Enzo Maresca, quien dejó el cargo el pasado 1 de enero.

La directiva de los blues aceleró las negociaciones en los últimos días y logró cerrar la operación sin mayores inconvenientes, aprovechando la relación directa entre ambos clubes bajo el modelo de multipropiedad liderado por BlueCo.

Un fichaje estratégico con sello joven y ofensivo

Rosenior era el principal candidato para asumir el banquillo de Stamford Bridge. Su trabajo en el Estrasburgo, al que clasificó a competiciones europeas y posicionó como protagonista en la Conference League, fue clave para convencer a la dirigencia londinense. Su apuesta por los jóvenes y un estilo ofensivo terminaron inclinando la balanza.

Además, el técnico inglés llega respaldado por voces de peso. Wayne Rooney, quien lo dirigió en el Derby County, aseguró que es “el mejor entrenador con el que ha trabajado”, una referencia que fortaleció su perfil en un Chelsea que busca estabilidad y proyección a largo plazo.

Salida polémica del Estrasburgo y primeros pasos en Londres

Aunque la negociación fue fluida, la salida de Rosenior no cayó bien en Francia. En el Estrasburgo, club que niega ser un filial del Chelsea, la decisión generó molestia interna y abrió incluso rumores sobre una posible renuncia de su presidente, Marc Keller, tras perder influencia en decisiones clave.

Rosenior debutará oficialmente con el Chelsea el próximo 10 de enero ante Charlton Athletic por la FA Cup. Para el duelo liguero inmediato frente al Fulham, Calum McFarlane continuará como técnico interino, mientras el nuevo entrenador termina de conformar su cuerpo técnico.

Con la llegada de Liam Rosenior, el Chelsea apuesta por un proyecto joven, ambicioso y de largo plazo. El inglés asume el mayor reto de su carrera en un club que exige resultados inmediatos, pero que también busca construir un estilo definido y sostenible en el tiempo.

Ahora, el desafío será trasladar el éxito logrado en Francia a la exigente Premier League y responder a la confianza de una directiva que lo considera una apuesta irrechazable.