Manchester United les quitaría técnico a dos colombianos: hay lista de candidatos

El Manchester United había decidido esperar a Rúben Amorim en esta temporada en el banquillo del club mancuniano. A diferencia del año pasado, para el comienzo del 2025, peleaban por no descender, algo poco habitual en la historia del equipo. Sin embargo, la decisión fue mantener al entrenador.

Vea también: Marino le mete presión a Boca: el curioso mensaje que complica su futuro

La consigna era clara con la necesidad de cambiarle la cara a la temporada. Efectivamente, así lo hicieron en este arranque liguero en el cual son sextos en la tabla de posiciones y sueñan con volver a la Champions League. Lo aguantaron bastante y en medio de dos fechas con empates, tomaron la decisión de acabar su vínculo con la institución.

Sorprendió porque van sextos en la tabla y pueden seguir escalando, dependiendo de otros resultados. Sin embargo, los empates ante el Wolverhampton en Old Trafford y frente al Leeds United acabaron con todo. Rúben Amorim buscará nuevos aires y el Manchester United ya tiene en carpeta a seis candidatos de directores técnicos.

LOS ENTRENADORES QUE INTERESAN AL MANCHESTER UNITED PARA REEMPLAZAR A RÚBE AMORIM

La Premier League no se detiene y el miércoles 7 de enero el Manchester United visitará al Burnley para poder sumar nuevamente de a tres. Para ese encuentro, Darren Fletcher, referente como mediocampista del club tomará las riendas de manera interina.

Le puede interesar: Revelan la verdadera razón por la que Falcao se fue de Millonarios

Para Jim Ratcliffe la consigna es clara y es fichar a un entrenador que pueda volver a sumar títulos a nivel local y europeos. Por esta razón, ya tienen en carpeta una lista de seis entrenadores que podrían recalar dentro de la institución en medio de la temporada.

Dentro de las posibilidades, aparece un anhelo del Manchester United como loes el español Xavi Hernández que no sería la primera ocasión en la que interesa a los directivos del club. Xavi viene sin dirigir desde hace un año.

La más cercana de acuerdo con The Bleacher Report y otros medios en Inglaterra es la de Oliver Glasner. El austriaco estaría listo para un mayor reto en su carrera, pero seguramente el Crystal Palace no se lo pondrá fácil. Es el entrenador que los llevó a ser campeones de manera oficial en la FA Cup y Community Shield.

En caso de que el ex Frankfurt se vaya del Crystal Palace dejará a dos jugadores colombianos como lo son Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. A Lerma le descubrió una nueva posición como defensor central, mientras que a Muñoz le dio la libertad para guiar al elenco londinense a los títulos.

Dejará a los dos jugadores de la Selección Colombia sin entrenador, pero no es el único entrenador que está en la pelea. Entre las opciones que pone The Bleacher Report, hay unas que parecen improbables como el interés por Thomas Tuchel que actualmente dirige a la selección de Inglaterra a meses del Mundial de 2026.

Lea también: Santa Fe tendría cerrado el fichaje de un ex Nacional y América

Además de estos tres citados, aparece en escena Roberto De Zerbi que maneja al Olympique de Marsella y que ya había estado en la órbita del club. Gareth Southgate que quedó libre tras terminar su vínculo con la selección inglesa y por último, Enzo Maresca que también confirmó su salida del Chelsea. El italiano llama la atención del Manchester City.