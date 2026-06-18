La selección de República Checa comenzó venciendo a Sudáfrica por la segunda jornada del grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Al minuto del primer tiempo, Michal Sadilek apareció para poner la apertura en el marcador. Este compromiso se lleva a cabo en el estadio de Atlanta, que contó con una muy buena presencia de hinchas.

Un primer tiempo checo

El primer tiempo terminó por la mínima diferencia. A pesar de que la selección de República Checa fue muy superior al combinado sudafricano, no pudo marcar más tantos.



"Ambos cayeron derrotados en el debut mundialista ante la República de Corea y ante México, respectivamente, y saben que otra derrota les condenaría y les dejaría con pocas opciones de estar en los dieciseisavos", reseñó la FIFA antes del encuentro.

Lo que se reseñó en la previa

"La tensión, por tanto, será muy alta en Atlanta entre ambos equipos que necesitan los tres puntos como sea si no quieren ir preparando las maletas para abandonar la Copa Mundial más pronto de lo deseado", añadió.



Es muy posible que con el paso de los compromisos correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se vayan conociendo clasificados a la siguiente ronda y eliminados.

¿Chequia avanzará de ronda?

"Estamos en la misma situación que nuestro rival después del primer partido. Eso complica las cosas. Pero haremos todo lo posible para ganar. Nos enfrentamos a un rival diferente y vamos a adaptar nuestra estrategia a este nuevo oponente. Sabemos que son muy buenos aplicando presión alta. Son un equipo distinto al que enfrentamos la semana pasada. Vamos a intentar centrarnos en mejores combinaciones y en mantener la posesión. Nos vamos a concentrar en crear ocasiones de gol peligrosas", declaró, previo al cotejo, Miroslav Koubek, DT de Chequia.





