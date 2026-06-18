EN VIVO Canadá vs. Catar | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones de Canadá y Catar se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver en partido de la fecha 2 del grupo B en la Copa del Mundo.

Canadá y Catar buscan la primera victoria

Los seleccionados de Canadá y Catar disputan el compromiso en búsqueda de la primera victoria en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empataron sus respectivos partidos.

El equipo norteamericano tuvo que trabajar más de la cuenta para igualar 1-1 con Bosnia y Herzegovina, mientras que los asiático empataron, por el mismo resultado, con la selección de Suiza.

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Canadá espera por Alphonso Davies

La gran incógnita de Canadá sigue siendo Alphonso Davies. El capitán canadiense se perdió el estreno por una lesión muscular y continúa en proceso de recuperación.

Davies participó en el calentamiento con sus compañeros en Vancouver, pero la federación canadiense de fútbol, mantiene la cautela sobre su disponibilidad. Stephen Eustáquio, vicecapitán, admitió que no sabía si Davies podrá jugar y recordó que todavía no ha entrenado con normalidad con el grupo.

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Catar busca su primera victoria en una Copa del Mundo

La selección de Catar, dirigida por Julen Lopetegui, busca su primera victoria en la historia de los Mundiales, teniendo en cuenta que en la edición de 2022 perdió todos los partidos que disputó en la fase de grupos.