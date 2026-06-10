Chicho Arango preocupó con su futuro tras perder la final de la Liga Betplay

Atlético Nacional está en el "ojo del huracán" tras los hechos de los últimos días, en donde perdieron una nueva final de la Liga Betplay, esta vez frente a Junior de Barranquilla por un contundente marcador global de 3-1.

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La derrota del cuadro 'verdolaga' fue un golpe bastante duro que traería consigo varias consecuencias, entre ellos cambios en el banquillo técnico con la posible salida de Diego Arias, pero también con una limpieza de jugadores en donde preocupa la continuidad del 'Chicho' Arango tras un tajante mensaje.

Chicho Arango dejó mensaje que preocupa a los hinchas

El cuadro 'verdolaga' no terminó de convencer en el transcurso del semestre de apertura, se presentaron varios inconvenientes en cuanto a resultados deportivos y que hicieron que los fanáticos exigieran la reestructuración de la plantilla, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores que no aportaron.

David Ospina sería uno de los primeros jugadores confirmados que no continuarían en la institución paisa. Se habla también de Edwin Cardona, pero por ahora quienes terminan contrato y no serían renovados serían Juan Bauzá y Dairon Asprilla, los cuales ya cumplieron con el respectivo tiempo estipulado de sus contratos.

Otro de los nombres que habría empezado a sonar sería el de Chicho Arango, quien no habría cumplido con las expectativas goleadoras a pesar de la gran imagen y trayectoria con la que cuenta.

El delantero de 31 años llegó causando grandes expectativas, pero su rendimiento lamentablemente no fue el mejor. Así mismo lo reconoció el 'Chicho' a través de sus redes sociales, quien tras perder el título salió a pedir perdón y a colocar dudas sobre su continuidad, pero su contrato va hasta diciembre del presente año.

Nacional ofertaría por Reinaldo Rueda

Y ya que se habla de entrenadores, Atlético Nacional le haría una última oferta al técnico que quiere que asuma en el club. Se trata de Reinaldo Rueda Rivera, quien sabe muy bien lo que es dirigir al verdolaga.

Las próximas horas y días serán más que importantes para conocer si Reinaldo Rueda Rivera aceptará la propuesta y asumirá el cargo en Nacional. Muchos hinchas esperan que su llegada se concrete.