Jermein Peña pide cupo en la selección Colombia: advertencia a Lorenzo

La temporada 2026 es una de las más futboleras en los últimos tiempos, siendo esta protagonista de una edición de la Copa Mundial que será única por el formato, la gran cantidad de estrellas que forman parte y que se podrían llegar a despedir, pero también por el regreso de la Selección Colombia.

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La 'tricolor' llega como una de las grandes protagonistas tras ocho años de ausencia y por los jugadores que forman parte de este reto, pero en donde pudo haber llegado a hacer falta un jugador como Jermein Peña, quien recientemente quedó campeón de la Liga Betplay con Junior y siente que ya puede ser convocado a la selección.

Jermein Peña siente que la selección Colombia le "respira en la nuca"

A contadas horas de que inicie una nueva edición del certamen mundialista, desde Colombia se sigue hablando sobre la convocatoria que llevó a cabo Néstor Lorenzo para asumir el reto y en donde faltaron y sobraron nombres.

Desde que se conocieron los 26 nombres de la lista oficial del estratega argentino han habido opiniones divididas, pero recientemente comenzó a sonar el nombre de Jermein Peña, quien es protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano luego de quedar campeón con Junior de Barranquilla de la estrella #12.

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El defensor de 26 años fue protagonista de un nuevo título del cuadro 'tiburón' y en medio de la celebración compartió unas contundentes declaraciones en donde habla sobre su posible convocatoria a la Selección Colombia, ya que reconoce que está pasando por un buen momento deportivo.

"Este torneo me dejó muchas enseñanzas, los errores lo hacen más grandes a uno y voy a comprometerme de nuevo. He aprendido mucho y quien quita que esté un pasito más adelante esté en la selección Colombia, siento que me respira en la nuca ya. Hay que mejorar algunos detalles, pero siento que ya me respira".

Alfredo Arias renovó con Junior

Alfredo Arias firmó contrato con Junior por un año y esto le podría costar caro a Junior, pero se comenzaron a ultimar detalles el martes 9 de junio para determinar una decisión definitiva con respecto a su futuro, en donde se espera que continúe.

El estratega de 67 años fue renovado por un año más, manejando la plantilla de jugadores hasta junio de la temporada 2027, todo gracias a su buen desempeño, lo que hizo confiar a las directivas en la toma de esta decisión.

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Tres jugadores de Junior suspendidos para el inicio de la Liga Betplay

Arias tendría que afrontar la primera fecha sin el portero, Mauro Silveira, y el goleador, Luis Fernando Muriel, quienes recibieron las cinco amonestaciones reglamentarias, lo que equivale a una suspensión automática de una fecha, pero la cual, por fortuna, no contó para las finales, sino que fue trasladada para la primera jornada de la Liga Betplay de clausura.

Por otro lado, una de las nuevas bajas sería Jesús Rivas, el mediocampista de 29 años que salió expulsado justo sobre el último minuto de la final tras un fuerte agarrón con Juan Manuel Zapata, quien también se fue con la tarjeta roja y lo que equivaldría a dos fechas de sanción, aunque sigue haciendo falta la confirmación oficial por parte de Dimayor.