Chile vs. Colombia EN VIVO: Copa América de Futsal HOY ¿dónde ver? Hora y canal

Continúan las acciones de la Copa América de Futsal 2026, competencia organizada por la Conmebol que este jueves 29 de enero tendrá el desarrollo de su última fecha de la fase de grupos.

Por el Grupo B, la Selección de Venezuela obtuvo en la fecha anterior su tercera victoria consecutiva en el certamen y se clasificó anticipadamente para las semifinales, así que el segundo equipo en avanzar por esta zona se define y la Selección Colombia está con esas aspiraciones.

Lea también: JuanFer se sinceró tras doblete con River: "La frustración del último año fue muy difícil"

Las cuentas de Colombia para avanzar en la Copa América de Futsal 2026

El equipo ‘Tricolor’ se enfrenta a su par de Chile (ya eliminado) buscando un triunfo que le ayude a igualar la línea de Brasil, teniendo en cuenta que la ‘Canarinha’ tiene de momento 7 puntos en la tabla de posiciones, 3 de ventaja sobre Colombia y 4 por encima de Chile.

Colombia necesita ganar y hacerlo con buena diferencia de gol para superar a Brasil, que más tarde en esta misma jornada se enfrenta a Venezuela, duelo donde la ‘Vinotinto’ buscará seguir con su puntaje perfecto que lleva de momento en esta competencia.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Chile vs. Colombia

El partido de la fecha 5 en la presente edición de la Copa América de Futsal se llevará a cabo este jueves 29 de enero a partir de las 10:00 a.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la App del Canal RCN.

En países de Latinoamérica se podrá ver el compromiso por DirecTV Sports y su plataforma en ‘streaming’ de DGO, en Paraguay por Tigo Sports, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar ViX.

Lea también Marino Hinestroza reveló las otras ofertas sobre la mesa de dos equipos brasileños

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00 horas

ET Estados Unidos: 10:00 horas

PT Estados Unidos: 7:00 horas.