JuanFer se sinceró tras doblete con River: "La frustración del último año fue muy difícil"

Juan Fernando Quintero sigue demostrando su buen nivel en el fútbol de Argentina, pues ahora el colombiano consiguió un doblete ante Gimnasia y Esgrima.

Quintero fue la figura de la noche, anotando los dos tantos del Millonario: el primero con un tiro libre exquisito poco antes del descanso y el segundo al inicio del complemento tras una asistencia bien elaborada.

Tras el cierre del compromiso el volante colombiano habló ante los medios de comunicación y no ocultó su satisfacción por el momento que vive tras las lesiones.

"Siempre trato de hacer las cosas bien. Más allá de la cinta, para mí es un orgullo. El último semestre arrastré muchas dolencias, no estaba al 100%. Ahora hicimos una pretemporada de lleno y es la gasolina para lo que viene", mencionó.

Del mismo modo, Quintero se refirió al año que vivió River en donde los resultados no acompañaron al plantel y optó por mirar el 2026 con ojos diferentes.

"Lo más importante es lo que hagamos en el campo. La frustración del último año fue muy difícil por los compañeros que se fueron que los recordamos, los queremos. Las personas que están en la renovación y toman las decisiones están las cosas a consciencia, bien, y con dos partidos las cosas son muy positivas", concluyó.

Tras el triunfo 2-0 ante Gimnasia el pasado 28 de enero de 2026 en el Monumental, River Plate ya piensa en su próximo compromiso del Torneo Apertura 2026, que será el domingo 1° de febrero de 2026 cuando visite a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B.