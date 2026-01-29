Marino Hinestroza podría debutar este jueves 29 de enero con el Vasco, a falta de confirmación el DT Fernando Diniz aseguró que espera contar con el colombiano cuanto antes. Tras la presentación del colombiano, en donde llamó la atención por su gran portugués, también reveló las otras ofertas que tenía sobre la mesa, diferentes a Boca Juniors.

Lea también Gustavo Álvarez suena para Millonarios: experiencia del argentino

Marino Hinestroza dio sus primeros pasos como jugador de Vasco da Gama y, más allá de su presentación, el colombiano dejó una grata impresión fuera del campo. El extremo llamó la atención por su facilidad para comunicarse en portugués, un detalle que generó comentarios positivos entre la prensa local y la afición de su club.

Marino Hinestroza confirmó su paso al Vasco da Gama tras varias propuestas

No es una casualidad, el dominio del idioma tiene raíces en su proceso de formación. Hinestroza vivió una etapa importante de su desarrollo en Brasil, donde estuvo vinculado a estructuras formativas de alto nivel y convivió desde temprano con la exigencia del fútbol brasileño, específicamente en su paso por Palmeiras.

El propio jugador ha destacado que su paso por Brasil fue determinante para su madurez profesional. Entender el idioma y el contexto le permitió absorber conceptos tácticos, integrarse con naturalidad a los grupos y potenciar su crecimiento, una base que hoy se refleja en su llegada al fútbol brasileño con mayor preparación.

Marino Hinestroza: "La tercera fue del Vasco. Vine al Vasco porque era el equipo que más me quería"

El jugador colombiano aseguró que el equipo que escogió no fue por descarte, luego de frustrarse el traspaso a Boca Juniors: “En ningún momento me sentí frustrado por venir al Vasco. Quiero que quede claro para toda la afición. Fui el primero en tomar la decisión”.

Finalmente, el jugador, ex Atlético Nacional, aseguró que tuvo dos propuestas fuertes sobre la mesa: “Recibí más ofertas de Brasil: una del Botafogo y otra del Internacional. La tercera fue del Vasco. Vine al Vasco porque era el equipo que más me quería”.