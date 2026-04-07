Chino Sandoval volvió a perjudicar a Tolima con una nueva sanción

Deportes Tolima se roba el protagonismo a nivel nacional e internacional por sus destacados resultados, en los que justamente es el Chino Sandoval uno de los principales protagonistas.

El delantero de 26 años arribó en la presente temporada al cuadro 'vinotinto y oro' desde Independiente Medellín y su rendimiento deportivo ha sido bastante eficiente, pero lamentablemente habría causado un problema para Lucas González por haber sido sancionado tras completar sus cinco tarjetas amarillas en la Liga Betplay.

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Chino Sandoval deberá cumplir con fecha de sanción en Liga Betplay

Tolima está a punto de alcanzar su clasificación directa a la siguiente instancia de la Liga Betplay, le falta solamente sumar una victoria más para quedarse con uno de los cupos, pero aún así destaca en la tercera posición. Mientras que a nivel internacional, se ganó su respectivo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y está a punto de debutar contra Universitario.

El Chino Sandoval ha sido precisamente uno de los jugadores que ha aportado a que se den estos importantes logros en Tolima, ya que ha aportado con varios goles y asistencias, aunque sus actitudes y carácter fuerte dentro del terreno de juego le siguen costando caro.

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Esta situación lo llevó precisamente a ver su quinta tarjeta amarilla en el campeonato de apertura 2026 en el duelo pendiente de la fecha 10 contra Independiente Santa Fe.

Con esta nueva amonestación que se dio el sábado 4 de abril, Tolima pierde un jugador importante para un difícil compromiso como lo será su visita ante Deportivo Pasto, todo debido al reglamento de Dimayor que impide que se juegue con cinco amonestaciones en el historial.

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¿Cuándo será el partido que se perderá el Chino Sandoval contra Pasto?

Este duelo entre el 'pijao' y el conjunto 'volcánico' corresponde al marco de la fecha 16 de la Liga Betplay y se llevará a cabo en el Estadio La Libertad el viernes 10 de abril sobre las 20:05 hora local.

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¿Cómo le ha ido al Chino Sandoval con Tolima?

El delantero de 26 años arribó en la presente temporada al equipo que comanda Lucas González tras su paso por Independiente Medellín. Desde el inicio del semestre de apertura ha logrado sumar 5 partidos, entre ellos todos los de la fase previa de la Copa Libertadores, completando más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego y en los que se ha podido reportar con seis goles y tres asistencias.