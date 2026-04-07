Deportivo Cali confirmó refuerzo de lujo hasta 2029

Deportivo Cali vuelve a dar de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el buen momento deportivo por el que vienen pasando en la Liga Betplay desde que Rafael Dudamel llegó nuevamente a dirigir, sino porque también se tomó la decisión de contar con una joven figura en la zona ofensiva hasta 2029.

El 'azucarero' sigue dejando sorpresas en el inicio de la temporada 2026, volvió a ingresar dentro de los ocho mejores equipos del certamen, se ilusiona con la clasificación, y ahora le da un mensaje de aliento a los hinchas y al estratega venezolano al confirmar que Johan Martínez renovó su contrato con el club.

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Johan Hernández se quedará en Cali hasta 2029

La tormenta en Cali parece que finalmente está llegando a su fin tras varias temporadas de crisis económicas y de resultados que los dejaron bastante cerca de la zona del descenso en varias ocasiones.

Rafael Dudamel sería uno de los principales protagonistas de este buen momento, pero su llegada no se hubiera podido llevar a cabo sin las nuevas directivas del club, los que también han hecho posible el buen momento del club en cuanto a la conformación de la plantilla.

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Justo para la temporada 2026 se llevaron a cabo movimientos importantes dentro de la nómina con la llegada de Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro, Gustavo Cuellar y el guardameta de la Selección de Perú, Pedro Gallese.

Sin embargo, a mitad del semestre de apertura se dio a conocer que se llevó a cabo la renovación de un importante jugador en la zona ofensiva, Johan Hernández, quien se quedará en el club para seguir aportando con goles y de paso ir ganando experiencia hasta 2029, tal como lo confirmó el propio equipo a través de sus redes sociales.

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¿Cómo le ha ido a Johan Hernández con Cali?

El extremo de 24 años arribó en la temporada 2025 a Cali desde Leones y poco a poco se ha venido consolidando en la zona ofensiva del 'azucarero'.

Hernández ya ha tenido la oportunidad de jugar 29 partidos, más de 2.300 minutos dentro del campo de juego en donde ya se ha podido reportar con seis goles y seis asistencias.

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Próximo partido de Johan Hernández con Cali

El siguiente reto del atacante se jugará el domingo 12 de abril, sobre las 16:10 hora Colombia, en condición de local cuando reciba a Llaneros. Este duelo corresponde a la fecha 9 del campeonato y con ello ambos equipos se pondrán al día en el calendario de la Liga Betplay.