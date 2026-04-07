Decisión de último momento con Pablo Repetto en Santa Fe a poco de iniciar la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe vuelve a entrar en el "ojo del huracán" tras los resultados negativos que ha obtenido en las últimas fechas de la Liga Betplay, lo que los está dejando por fuera de los ocho mejores equipos, justo a puertas de comenzar con la Copa Libertadores.

El cuadro 'cardenal' ha tenido un "vaivén" de resultados, en donde Pablo Repetto ha tenido problemas para consolidar un equipo que sea constante en cuanto a victorias, pero Eduardo Méndez, presidente del club, le brindó nuevamente todo su apoyo de cara a lo que será la Copa Libertadores a pesar de los malos momentos que han vivido.

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Pablo Repetto se queda en Santa Fe

El 'león' comenzó con el pie derecho la temporada 2026 al ganar la Superliga Betplay frente a Junior de Barranquilla de la mano de Pablo Repetto, lo que dio a entender que su paso por Santa Fe estaría lleno de éxitos, pero la realidad ha sido completamente diferente.

El estratega uruguayo tuvo tiempo suficiente para conformar una nómina competitiva, hicieron varios movimientos en el mercado de fichajes, pero su presente deportivo no refleja todo el trabajo que se ha hecho y es bastante preocupante, en especial de cara a lo que será la Copa Libertadores.

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El 'cardenal' no tiene para nada fácil su participación en la 'Gloria Eterna', ya que se enfrentará a clubes grandes como Platense, Corinthians y Peñarol, por lo que la continuidad de Pablo Repetto se habría puesto en duda.

Sin embargo, Eduardo Méndez salió a dar la cara por Pablo Repetto y dejó un contundente mensaje con respecto a su continuidad y es que el uruguayo fue contratado precisamente para la Libertadores y que confía en que los resultados se le van a dar.

"Repetto es el DT que llegó a dirigir la Copa Libertadores; esperemos que los resultados se den; yo creo que partido a partido nos dará la razón de por qué llegó a Santa Fe".

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¿Cuándo debuta Santa Fe en la Copa Libertadores?

El equipo comandado por Pablo Repetto regresó a una fase de grupos de la Copa Libertadores tras quedar campeón de la Liga Betplay de apertura 2025.

Comenzará este nuevo sueño por alcanzar la 'Gloria Eterna' ubicado en el Grupo E, en donde jugará su partido inicial en condición de local, en el Estadio El Campín, frente a Peñarol. Este compromiso se jugará el jueves 9 de abril sobre las 21:00 hora local.

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¿Cuáles son los rivales de Santa Fe en la Copa Libertadores?

El 'león' sueña con sumar un nuevo trofeo internacional, el más importante del continente americano, pero antes de ello deberá superar la fase de grupos, en donde se enfrentará a grandes como Peñarol, Corinthians y Platense.