Cinco equipos están interesados en el fichaje de Edwuin Cetré

Edwuin Cetré se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado tras su destacada temporada con Estudiantes de La Plata, campeón del fútbol argentino, lo que ha despertado el interés de varios clubes del exterior.

El futbolista colombiano, de 27 años, fue una de las figuras del Pincha durante la campaña y su rendimiento no ha pasado desapercibido en el panorama internacional.

Así, ya son cinco los equipos que han fijado su atención en Cetré, en medio de un escenario que anticipa movimientos importantes en los próximos días.

Varios equipos quieren fichar a Edwuin Cetré

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, hay un club de España, uno de la MLS y dos de Brasil interesados en hacerse con los servicios del atacante.

A ese grupo se suma el propio Estudiantes de La Plata, que ya manifestó su intención de retener al colombiano tras el título obtenido.

Desde el entorno del jugador se espera que en el corto plazo se esclarezca su futuro, teniendo en cuenta que hoy es considerado uno de los mejores hombres del equipo argentino.

Estadísticas de Edwuin Cetré en 2025

Durante el 2025, Cetré disputó 40 partidos oficiales, en los que registró seis goles y cinco asistencias, números que respaldan su influencia en el frente de ataque.

Cabe recordar que Independiente Medellín posee un porcentaje de la ficha del jugador, quien vistió la camiseta del Poderoso entre 2023 y 2024, luego de pasos por Rocha de Uruguay, Santos Laguna de México y Junior.