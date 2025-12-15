Confirmado el nuevo equipo de Delvin Alfonzo tras salir de Millonarios

Delvin Alfonzo ya definió su futuro deportivo de cara a la temporada 2026, luego de cerrar su ciclo en el fútbol colombiano. El lateral derecho venezolano tendrá un nuevo reto en su país, con la intención de relanzar su carrera.

El jugador venía de rescindir su contrato con Millonarios, club dueño de sus derechos deportivos, pese a que en el segundo semestre de 2025 se encontraba cedido en Águilas Doradas. La decisión se tomó tras no encontrar continuidad.

Finalmente, Alfonzo firmó con Deportivo Táchira, uno de los clubes más tradicionales del fútbol venezolano, donde espera consolidarse como titular y recuperar protagonismo a nivel local e internacional; el periodista Mariano Olsen fue quien brindó la información.

La trayectoria de Delvin Alfonzo

Con 25 años, el defensor busca regularidad luego de un año irregular. En el segundo semestre disputó apenas nueve partidos con Águilas Doradas, mientras que en el primero, con Millonarios, solo sumó cinco apariciones oficiales.

El paso por el cuadro azul nunca logró cumplir las expectativas, en contraste con lo vivido anteriormente en Boyacá Chicó. Allí, entre 2019 y 2023, Alfonzo mostró su mejor versión y se posicionó como uno de los laterales más destacados del torneo.

Ese rendimiento en Chicó incluso le permitió entrar en el radar de la selección venezolana, objetivo que ahora vuelve a estar sobre la mesa con su regreso al balompié de su país.

En Deportivo Táchira, el defensor será dirigido por el entrenador uruguayo Álvaro Recoba, quien confía en su proyección y experiencia para fortalecer el costado derecho del equipo.

Inicialmente, Alfonzo firmó contrato por un año, con la misión clara de reencontrarse con su mejor nivel, sumar minutos y volver a pelear un lugar en las convocatorias de la Vinotinto.