City, a la final de la FA Cup: con el 2-1 Guardiola mantiene el sueño de un nuevo trofeo

Manchester City volvió a demostrar que nunca se le puede dar por vencido. El equipo de Pep Guardiola remontó sobre el final ante Southampton (2-1) y aseguró su presencia en una nueva final de la FA Cup, resultado que mantiene viva la posibilidad de cerrar la temporada con un nuevo doblete e incluso soñar con un triplete.

Southampton sorprendió en el minuto 79: vibrante remontada de los dirigidos por Guardiola

Los ‘Sky Blues’ alcanzaron su cuarta final consecutiva en el torneo, algo inédito en la historia de la competición inglesa. Además, siguen firmes en la pelea por la Premier League, donde continúan en la lucha por el título en el tramo decisivo del calendario.

La clasificación a Wembley llegó con dramatismo. Southampton sorprendió en el minuto 79 con un golazo de Finn Azaz desde fuera del área y parecía encaminar un golpe histórico. Sin embargo, el City reaccionó con la jerarquía de los grandes equipos.

Jeremy Doku empató apenas cuatro minutos después con un disparo desviado que terminó en la red, y luego apareció el español Nico González para convertirse en héroe inesperado. El mediocampista, titular por la ausencia de Rodri, sacó un remate espectacular al ángulo en el minuto 87 para sentenciar la remontada.

Con ello, Manchester City mantiene abiertas varias rutas al éxito en esta campaña. La primera ya está asegurada: disputará la final de la FA Cup ante el ganador de la llave entre Chelsea y Leeds United. La segunda sigue en juego en la Premier, donde cada jornada puede resultar decisiva.

Manchester City sigue vivo en la Premier Leaguey en la FA Cup

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Si logra conquistar ambos títulos domésticos, Guardiola sumaría otro doblete nacional en su exitoso ciclo. Y si además consigue mantener el pulso competitivo en Europa, la conversación alrededor de un nuevo triplete seguirá creciendo.

Más allá de los trofeos, la victoria dejó una señal clara: incluso con rotaciones y varias figuras descansando, City conserva profundidad de plantilla, carácter competitivo y recursos para resolver partidos límite.

Nico González, elegido figura del encuentro, simbolizó esa fortaleza colectiva. Cuando más se necesitaba una respuesta, apareció un nombre inesperado para cambiar la historia.

Manchester City sigue vivo en todos los frentes importantes. La FA Cup ya tiene cita confirmada, la Premier aún está al alcance y el sueño de cerrar otra temporada legendaria continúa intacto en el Etihad Stadium.