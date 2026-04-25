¿Qué necesita Barcelona para ser campeón? Así quedaron las cuentas en LaLiga

Barcelona quedó a un paso de conquistar LaLiga luego de vencer 0-2 al Getafe en el Coliseum y ampliar la diferencia sobre Real Madrid a 11 puntos. Cuando restan cinco jornadas para el final del campeonato, el equipo de Hansi Flick depende de muy poco para celebrar una nueva corona en España.

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El conjunto azulgrana aprovechó el tropiezo del Madrid frente a Betis y respondió con autoridad en un escenario complicado. Los goles de Fermín López, justo antes del descanso, y Marcus Rashford en el segundo tiempo sellaron una victoria de enorme valor, que deja el título prácticamente encaminado.

Con cinco fechas por jugarse todavía quedan 15 puntos en disputa. Sin embargo, la ventaja de 11 unidades le permite a Barcelona manejar un amplio margen. Las cuentas son claras: si gana dos de los cinco partidos restantes será campeón sin importar lo que haga Real Madrid.

Incluso podría coronarse con menos puntos si el cuadro blanco vuelve a dejar unidades en el camino. Un empate del Madrid en la próxima jornada, combinado con una victoria azulgrana, dejaría la definición prácticamente resuelta de manera inmediata.

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Más allá de la tabla, el triunfo frente a Getafe reflejó la madurez del líder en el tramo decisivo del torneo. Barcelona jugó con oficio, paciencia y personalidad, entendiendo que estaba ante una oportunidad de oro.

Pedri volvió a ser el conductor del equipo y fue ovacionado al salir del campo. Cubarsí sostuvo la defensa con cierres decisivos y Fermín abrió el marcador en el momento justo, castigando un error rival. Ya en la segunda parte, Rashford liquidó el encuentro tras una gran asistencia de Lewandowski.

Real Madrid, por su parte, quedó obligado a ganar prácticamente todo lo que resta y esperar un desplome inesperado del líder, algo que hoy parece lejano por la consistencia mostrada por el Barcelona durante la temporada.

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