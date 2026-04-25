Una figura de la selección de Brasil se perdería la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo, como bien se sabe, en Estados Unidos, Canadá y México. La noticia ya es viral a través de las diferentes redes sociales.



El jugador que no estaría en la máxima fiesta del deporte rey es el defensa central Éder Militão, que milita en el poderoso Real Madrid. Las lesiones no han dejado tranquilo al sudamericano.

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Éder sin Mundial

“Eder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda. Al brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial”, informó sobre el tema el periodista Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope.



Se espera que en las siguientes horas Real Madrid comparta un comunicado oficial sobre la situación de Éder. También se aguarda que la selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, se pronuncie.

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Reacción de la prensa

"Malas noticas para Éder Militão, defensa brasileño del Real Madrid, ya que todo apunta a que se perderá el Mundial debido a su lesión en los isquios de la pierna izquierda. Concretamente al hecho de que tendrá que pasar por quirófano y no podrá estar en la convocatoria de Brasil para el torneo internacional”, reseñó sobre el tema Mundo Deportivo.



La selección de Brasil no está pasando por su mejor momento deportivo y una nueva baja, también con la duda de la presencia en el certamen de Neymar Jr., resiente al equipo.

Las lesiones del jugador

“De esta manera, el brasileño, cuya temporada con el Real Madrid ya ha finalizado, vuelve a tener mala suerte con las lesiones y se queda fuera de una cita que le pillaba en plena madurez futbolística y siendo uno de los mejores defensas del conjunto blanco”, añadió Mundo Deportivo.



“Aun así, por desgracia, las lesiones no son algo nuevo para el brasileño, pues ha superado dos roturas de ligamento cruzado, una en cada rodilla, y esta vez le tocará volver a pasar por el mismo proceso”, sentenció.



















