Panamá no tendrá a Radamel Falcao García: club descartó su fichaje

Luego de su notable presentación como comentarista en la Copa del Mundo, Radamel Falcao García se convirtió en tendencia durante los últimos días, luego de que se rumorara que el delantero tendría altas posibilidades de llegar al fútbol de Panamá, lo que encendió las redes sociales.

Según varias versiones de redes sociales, San Francisco FC de Panamá tendría conversaciones adelantadas con Radamel Falcao García para firmar su fichaje, teniendo en cuenta que el colombiano se encontraba en dicho país, lo que hizo que los rumores crecieran cada vez más.

Falcao no llegará a Panamá

En medio de los diferentes rumores, el San Francisco FC de Panamá salió a aclarar la situación, dejando claro que no es cierto que Radamel Falcao García esté cerca de llegar al club, afirmando que no han existido conversaciones para que el tigre finalice su carrera en dicha competición.

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“Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC”, aseguró el club por medio de un comunicado.

Además, dejó claro que si en un futuro llega a presentar algún vínculo con Radamel Falcao García, se dará a conocer por los canales oficiales del club, razón por la que le piden a los medios de comunicación no generar especulaciones sobre el futuro del delantero colombiano.

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“En caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, seremos los primeros en informarlo de manera oportuna a través de nuestras vías oficiales”, finalizó el comunicado.

Falcao sigue buscando club

Ante la aclaración sobre su futuro, el entorno de Radamel Falcao García sigue buscando alternativas para lo que serán los últimos años del tigre en el fútbol profesional, pues a pesar del deseo de Falcao de continuar en Millonarios, los problemas fiscales hacen que esa posibilidad no se haga realidad, por lo que se podría decir que el ciclo del tigre con la azul está cerrado.