Falcao volvería a Selección Colombia: revelan su nuevo cargo

Sin duda alguna, la Selección Colombia no olvida a Radamel Falcao García, ni tampoco el entrenador argentino, Néstor Lorenzo. El argentino siempre estuvo pendiente de la recuperación del samario para ver si podía tenerlo en cuenta para el Mundial.

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Las lesiones impidieron que esto sucediera durante la etapa del ‘Tigre’ en Millonarios. Sin embargo, el delantero samario no se quedó de brazos cruzados y participó en ESPN como comentarista en los partidos de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

En el interés de Falcao García está seguir jugando al fútbol y seguramente se le abrirán las puertas. De hecho, se habla del interés de la Liga de Panamá en contar con el delantero colombiano, mientras que salió el rumor del ofrecimiento del cargo de asistente técnico de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo siempre ha querido volver a contar con el ‘Tigre’ y ahora se le puede abrir la gran oportunidad para convencer a Falcao para que acompañe el nuevo proceso y la nueva generación de la Selección Colombia.

LORENZO NECESITA ASISTENTE TÉCNICO Y FALCAO TOMARÍA ESE LUGAR

La primera información que llegó acerca de esta posibilidad la había dado Sebasrtián Vargas afirmando que a Néstor Lorenzo le gusta bastante la idea de contar con el máximo goleador histórico como su asistente en este nuevo proyecto en la Selección Colombia.

En medio de la expectativa que hay por el futuro de Radamel Falcao García con las opciones de seguir jugando como profesional, el periodista Luis Arturo Henao de ESPN también señaló esa posibilidad del samario para regresar a la Selección Colombia como asistente técnico.

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Luis Arturo Henao escribió en su cuenta oficial de X que, “Falcao sería el asistente de Lorenzo en reemplazo de Amaranto Perea”. De igual forma, habría que esperar la consolidación de este interés por parte de Néstor Lorenzo en tener al samario como su mano derecha en el nuevo proceso que se avecina.

La idea es acercar al ‘Tigre’ nuevamente a la Selección Colombia para poder guiar al cambio generacional que se acerca en los próximos retos del seleccionado cafetero en la Fecha FIFA de septiembre y octubre, además de la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2030.

FALCAO Y SU POSIBLE EQUIPO EN ESTA TEMPORADA

Mientras aparece esta opción de tener a Falcao en la Selección Colombia, también se avanza con la posibilidad de que el ‘Tigre’ se convierta en nuevo jugador del San Francisco FC de Panamá. De hecho, ya lo habrían visto en suelo panameño y esto podría acelerar la negociación con el equipo canalero.

La prensa panameña habría confirmado que Falcao efectivamente llegó a Panamá, pero que todavía no hay nada oficial sobre el fichaje o si en realidad su llegada a suelo panameño se dio para firmar o para sellar la negociación con el San Francisco FC de La Chorrera.

Falcao cuenta todavía con la esperanza de seguir jugando al fútbol, pero no se descartaría su regreso a la Selección Colombia en otro campo diferente. El tema del asistente técnico de Néstor Lorenzo caería en buen momento con el samario, dado que Lorenzo debe confirmar próximamente a su nuevo cuerpo técnico para la Fecha FIFA y próximos retos.

LUIS AMARANTO PEREA DEJÓ EL CARGO Y NÉSTOR LORENZO BUSCARÍA NUEVO ASISTENTE TÉCNICO

Después del Mundial, la Selección Colombia confirmó la salida de Luis Amaranto Perea oficialmente. El antioqueño estuvo al lado de Néstor Lorenzo y ahora funge como director técnico en posesión del Deportivo Independiente Medellín.

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Infortunadamente, Amaranto Perea ya tuvo el primer desliz en Medellín tras perder en los Play-Offs de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama. Néstor Lorenzo necesita confirmar a su nuevo asistente técnico tras la salida de Amaranto.

Ahí aparece Falcao y en los próximos días se daría a conocer la decisión del delantero que también contempla seguir en el balompié aportando su experiencia con un nuevo club. Lo de Panamá toma mucha fuerza y también se podría consolidar pronto.