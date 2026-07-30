Se supo todo sobre el nuevo equipo de Radamel Falcao

Un nuevo capítulo en la novela de Radamel Falcao se está escribiendo, ya que ante su ausencia de la Selección Colombia para jugar la Copa Mundial 2026 y su no renovación con Millonarios, ha causado incertidumbre con respecto a lo que pueda llegar a pasar y si existe la posibilidad de un retiro como futbolista profesional.

El goleador histórico de la Selección Colombia aún no define su futuro tras terminar contrato con el cuadro 'embajador'. Falcao auspició como comentarista en la Copa Mundial y durante este paso reveló que no se retiraría por el momento, versión que se fortaleció con una supuesta oferta de Panamá, pero ahora todo parece indicar que el interés era falso.

Falcao no jugará en San Francisco de Panamá

Tras el fracaso de la Liga Betplay de apertura 2026 y la eliminación de la Copa Sudamericana, el futuro de Falcao era incierto y el propio atacante aseguró que la renovación de su contrato no es un tema fácil, teniendo en cuenta trámites administrativos a los que les deberá encontrar solución con el club bogotano.

La temporada deportiva en el FPC ya comenzó y junto con ello se habría confirmado que Falcao no tendría planes para volver. Lo que abrió las puertas a más posibilidades, incluyendo llegar a la Selección Colombia nuevamente con otro cargo.

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El nombre de Radamel Falcao García comenzó a tomar fuerza como una de las posibilidades para integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia junto al entrenador Néstor Lorenzo. Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol por el momento o por parte del jugador, la posibilidad ha despertado expectativa entre los aficionados.

Mientras tanto también se habla de su futuro como jugador profesional, en donde el periodista, Guillermo Arango, reveló que no continuaría en Colombia. Aunque se abrió la posibilidad de jugar en Panamá con una supuesta oferta de San Francisco FC, la cual tiempo después habría sido desmentida.

Falcao sería el reemplazo de Perea en la Selección Colombia

Esta información la habría dado a conocer el periodista, Sebastián Vargas, quien dijo que Falcao “Le gusta mucho a Lorenzo”. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el 'tigre' continúe con su carrera como futbolista profesional, ya que se han conocido versiones de que hay ofertas sobre la mesa, aunque todo dependerá del jugador.

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¿Cómo le fue a Falcao con Millonarios tras su regreso?

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras seis meses de inactividad al no haber llegado a un acuerdo con su renovación, ha estado marcado nuevamente por las lesiones que no lo han dejado brillar y que solo le han permitido jugar 10 partidos entre Copa Sudamericana y Liga Betplay, reportándose con un gol en más de 300 minutos.