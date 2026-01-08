Colo Colo buscaría delantero de la Liga BetPlay: goleador jugaría en Chile el 2026

Infortunadamente, tras un 2025 irregular, Colo Colo no pudo sellar la clasificación a ninguna competencia internacional. Lejos de poder instalarse en alguna fase de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana, el ‘Cacique’ tendrá que conformarse con los torneos locales.

Vea también: Germán Ezequiel Cano ya tiene fecha de regreso a Independiente Medellín

Para volver a una competencia de talla internacional, el club ya se empieza a mover con las llegadas de Joaquín Sosa, procedente de Independiente Santa Fe, Matías Fernández, lateral derecho libre tras terminar su vínculo con Independiente del Valle y Damián Pizarro que regresa tras no tener regularidad en Europa con Udinese y Le Havre. Sin embargo, no serán los únicos en llegar.

Ya se fijaron en la Liga BetPlay después de confirmar la llegada de Joaquín Sosa que llegará de Independiente Santa Fe. Además, del uruguayo, pusieron sus ojos en un delantero colombiano. Se trata de Carlos Lucumí de Alianza Valledupar FC, quien fuera uno de los grandes goleadores del segundo semestre del 2025.

CARLOS LUCUMÍ ENTRA EN POSIBILIDADES DE LLEGAR A COLO COLO

Por la salida de Salomón Rodríguez, delantero que tenía Colo Colo en sus filas, la prioridad del club austral cambió con la necesidad de reforzar su ataque con otro artillero que pueda dar de qué hablar. En esa carpeta de opciones, cuentan con Carlos Lucumí como una posibilidad.

Le puede interesar: Nacional ficharía a joya del FPC: le ganaría a interés de América y Millonarios

Y es que, el delantero vallecaucano de 25 años fue una de las estrellas de la Liga BetPlay 2025-II jugando con Alianza Valledupar FC y consolidándose como uno de los tres máximos goleadores del torneo con diez goles en 15 partidos disputados. Una cifra que le da la mano pensando en cambiar de club si así lo consideran los aliancistas.

De acuerdo con información de Julián Capera, Colo Colo ya inició conversaciones con Alianza Valledupar FC para cerrar la posibilidad de un fichaje de Carlos Lucumí. Los aliancistas ya se plantaron en el mercado de fichajes afirmando que no esperan ceder al delantero y buscarían la venta total para sacar un provecho económico.









Durante este mercado de fichajes, Carlos Lucumí ha tenido importantes intereses con sondeos de Goiás, Junior, Millonarios, Deportivo Cali y en Rusia, de acuerdo con Alexis Rodríguez. Santa Fe también se sumó al interés de contratarlo, pero la respuesta de Alianza es no prestarlo, sino venderlo.

En Colo Colo piensan en traer delanteros y Carlos Lucumí no estaría solo en la pelea por llegar al ‘Cacique’. Los albos tienen también a Iván Ramírez como una de las opciones, además de la confirmación de Damián Pizarro que llegó nuevamente en condición de cedido.

Lea también: El Cali no para en el mercado de fichajes: Va por extremo de la MLS

Seguramente las próximas horas serán cruciales para Colo Colo y Carlos Lucumí, pues esos sondeos y ese interés se podría hacer realidad., Desde Alianza igual dejan claro que quieren una venta, pero que si no ponen sobre la mesa el dinero que plantea el cuadro aliancista, no habría negociación. Su valor en el mercado, de acuerdo con Transfermarkt es de 800,000 dólares.