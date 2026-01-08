Nacional ficharía a joya del FPC: le ganaría a interés de América y Millonarios

Durante los últimos mercados de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano, se han armado varias guerras por parte de equipos que están en busca de mismos jugadores. El interés de los clubes se ha hecho notable, y, justamente, es lo que está pasando en este 2026 con Atlético Nacional como uno de los protagonistas.

Vea también: Falcao despierta reacción en el mundo: Medios internacionales se rinden al tigre

Después de confirmar a Kevin Cataño como nuevo arquero y a Milton Casco, lateral izquierdo que acabó su contrato en River Plate, además de los regresos de Emilio Aristizábal y de Samuel Velásquez, Nacional se mueve en todas las posiciones. Tal vez Emilio no continúe y vuelva a salir en condición de cedido y ya pusieron sus ojos en otro jugador joven que ha dado de qué hablar en los últimos años.

LA JOYA DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO QUE LLEGARÍA A ATLÉTICO NACIONAL

Cada vez más salen jugadores con proyecciones deportivas más que interesantes. Este es el caso de nada más ni nada menos que Yoshan Valois, delantero del Deportivo Pasto que, con 21 años, ya ha hecho ruido en el fútbol local y en el exterior también.

Le puede interesar: Primera decisión de Hernán Torres tras el regreso de Radamel Falcao

El delantero chocoano fue una de las revelaciones en la Liga BetPlay 2025-II consolidándose como uno de los goleadores del torneo gracias a sus diez goles en 19 presentaciones con la camiseta del Deportivo Pasto. Por su buen registro como artillero sumándose al quinto lugar del escalafón, despertó el interés de Atlético Nacional, América de Cali y de Millonarios.

Sin embargo, todo parece indicar que su futuro estará, por lo menos en este 2026 con Atlético Nacional que está preparado para hacer una oferta para asegurarlo ante el interés de otros grandes de Colombia que desean contar con sus servicios. De acuerdo con Felipe Sierra, el club antioqueño ya pidió condiciones para fichar a Yoshan Valois.









Además de ese acercamiento inicial, la idea es poder enviar una oferta en los siguientes días. Buscan un préstamo con opción de compra para poder vencer a los intereses de grandes equipos de Colombia que también siguen de cerca a Yoshan Valois en el futuro.

Ya todo depende de la decisión del Deportivo Pasto ante el acercamiento de Atlético Nacional. Los volcánicos tendrán que definir si aceptan las condiciones que ofrecerá el cuadro antioqueño o si buscan una transferencia total, entendiendo la edad que tiene el chocoano.

Lea también: River Plate insiste por futbolista colombiano: presentan nueva oferta

Jugar en calidad de cedido en un equipo como Atlético Nacional podría ser bueno para el futuro de Yoshan Valois para valorizarse más si obtiene regularidad a sus 21 años y puede ser un provecho para el Deportivo Pasto en busca de venderlo en próximos años en millones.