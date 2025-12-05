Colombia al grupo de la muerte en el Mundial 2026: la peor predicción según la data

A pocas horas del sorteo del Mundial 2026, el ambiente futbolero en el país se carga de expectativa y debate. Desde ya, los seguidores de la Selección Colombia analizan con lupa los escenarios menos favorables que podrían surgir en una ceremonia que definirá buena parte del camino hacia la clasificación a los octavos de final. Ubicada en el Bombo 2, la escuadra nacional evita a las potencias sudamericanas, pero continúa expuesta a chocar con gigantes europeos y selecciones emergentes que pueden complicar más de la cuenta.

En medio de la conversación pública, una hipótesis toma fuerza como la más inquietante: la posibilidad de un grupo extremadamente complejo encabezado por Españao Francia, acompañado por Egipto desde el tercer bolillero y rematado por Italia, que podría llegar desde el repechaje europeo. Para muchos expertos, este sería el verdadero “grupo de la muerte”, un cuadrangular en el que cada duelo exigiría concentración absoluta y un rendimiento sin margen de error.

Por otro lado, varios analistas coinciden en que lo que hace más intimidante este posible bloque no es solo la jerarquía individual de sus integrantes, sino la diversidad de estilos que lo conformarían. España aportaría posesión, vértigo y precisión; Francia impondría físico, velocidad y estrellas que marcan diferencias; Egipto obligaría a descifrar un fútbol táctico, intenso y con un historial reciente competitivo; e Italia, aun desde el repechaje, traería el peso de su camiseta, su orden defensivo y su histórico temple en citas mundialistas. En resumen, sería un rompecabezas complejo para cualquier aspirante.

A medida que se acerca el sorteo, se recuerda también que el nuevo formato de la Copa del Mundo ofrece un pequeño alivio. Con 48 selecciones y 12 grupos, clasifican no solo los primeros y segundos, sino también varios terceros con mejor puntaje. Eso no garantiza nada, pero abre una rendija para los equipos que deban sobrevivir en grupos extremadamente exigentes. Para Colombia, significaría que incluso en un escenario adverso todavía existen caminos para avanzar, siempre y cuando sume puntos clave y mantenga regularidad.

Desde otra perspectiva, este tipo de desafíos también podría convertirse en una oportunidad inesperada. Enfrentar rivales de primer nivel permitiría medir el verdadero progreso del proyecto deportivo de Néstor Lorenzo, que hasta ahora ha mostrado solidez, competitividad y una identidad clara. Algunos hinchas incluso sostienen que un grupo así podría fortalecer la unión del plantel, generar crecimiento colectivo y elevar la confianza si se logran resultados positivos. Como dicen muchos técnicos: “los grandes equipos se construyen enfrentando a los mejores”.

En este contexto, la afición cafetera mira con interés lo que pueda ocurrir en la ceremonia. La ilusión de un sorteo accesible convive con la inquietud de caer en el escenario más temido. Lo cierto es que, si Colombia llegara a compartir zona con España o Francia, junto a Egipto e Italia, el camino estaría lleno de obstáculos, pero también de posibilidades para demostrar carácter, estrategia y valentía. Sería un desafío mayúsculo, pero no una sentencia definitiva.

Finalmente, más allá de nombres, tendencias o análisis previos, lo que el país espera es que la selección compita con determinación, muestre ambición y no renuncie a su estilo. Colombia podría no desear ese “grupo de la muerte” del Mundial 2026, pero si llega, deberá afrontarlo con personalidad y convicción.