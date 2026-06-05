Colombia confirmó su titular para enfrentar a Uruguay y buscar el cupo al Mundial

Se aproxima uno de los retos más importantes para Angelo Marsiglia como director técnico de la Selección Colombia y será justamente frente a Uruguay, en donde podría llegar a conseguir su cupo directo a la Copa Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil.

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La 'tricolor' jugará la fecha 8 de la Liga de Naciones contra las 'charrúas' y, de llegar a empatar o ganar obtendría su cupo directo al certamen mundialista. Es por ello que el estratega conformó un 11 titular de gran categoría, en donde destacan nombres como el de Linda Caicedo, Leicy Santos y Katherine Tapia.

Titular confirmada de la Selección Colombia

La Selección Colombia llega a la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina ubicada en la parte alta de la tabla de posiciones junto con Argentina, junto con la cual comparte 14 puntos.

Sin embargo, en este nueva jornada todo podría llegar a cambiar, se llegaría a convertir en líder y a obtener su clasificación a la Copa del Mundo 2027.

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Para ello está obligado a obtener un empate o si gusta, a sumar de a tres unidades, lo cual es bastante probable tomando en cuenta varios factores como el de la localía y la gran cantidad de estrellas que forman parte del equipo.

Angelo Marsiglia hará todo para darle una alegría más a Colombia con un 11 titular que mezcla experiencia y juventud que espera le den un resultado positivo en el Pascual Guerrero.

Tabla de posiciones Liga de Naciones