Técnico que dirigió a Santa Fe sería nuevo estratega de la Selección Colombia

La Selección Colombia se roba todas las miradas del mundo del fútbol por distintas razones, una de ellas por que está a punto de ser protagonista de la Copa Mundial 2026, porque la categoría femenina está a punto de conseguir su cupo a la siguiente edición del certamen mundialista, pero las categorías menores también dan de qué hablar.

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Es justamente la división Sub-15 de la 'tricolor' la que se roba el protagonismo, ya que en busca de un cambio estructural se dio a conocer la salida de Deivy Mejía como director técnico y ahora se la abriría la puerta a Francisco López, uno de los hombres más queridos en Santa Fe y con amplia experiencia.

Pacho López se marcha de Santa Fe para dirigir a la Selección Colombia Sub-15

La Federación Colombiana de Fútbol le está apostando a todo lo mejor para que el nombre del país esté representando siempre de la mejor manera, tal como lo viene haciendo la categoría de mayores masculina y la femenina.

Los proyectos de los jugadores de élite marchan de la mejor manera en las distintas competencias que se llevan a cabo, eliminatorias, Copa América y se espera que también ocurra en el torneo de mayor importancia en esta disciplina, el Mundial.

Sin embargo, no se quieren descuidar las categorías menores, por lo que para el proyecto de la Sub-15 masculina se habría tomado la decisión de destituir a Deivy Mejía del cargo y abrirle la puerta a ideas nuevas como las de 'Pacho' López.

Francisco López dejaría su cargo de director deportivo de Independiente Santa Fe, club en el cual también desempeñó como director técnico interino y en donde con el pasar del tiempo se habría ganado el corazón de los hinchas, pero también la experiencia suficiente para convertirse en nuevo estratega de la Selección Colombia Sub-15.

¿Cómo le fue a Pacho López dirigiendo a Santa Fe?

El bogotano de 46 años es una pieza clave en Independiente Santa Fe, se desempeña como director deportivo, pero en varias ocasiones ha tenido que desempeñarse como interino del club, completando un total de 18 partidos dirigidos tras las salidas de Pablo Peirano y Jorge Bava, en los cuales suma ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas.