Importante equipo le madrugaría a Nacional por el fichaje de Franco Armani

El futuro de Franco Armani es bastante incierto. Aunque el argentino tiene contrato vigente con River Plate, todo parece indicar que su futuro estaría lejos de las toldas millonarias, teniendo en cuenta que hay varios interesados por sus servicios y él estaría dispuesto a tener nuevos aires.

En primera instancia, se había rumorado que el guardameta argentino tendría el deseo de volver a Atlético Nacional, club que le dio la vitrina a nivel internacional y el cual es catalogado como ídolo, teniendo en cuenta los títulos que dejó en la escuadra antioqueña en su estadía.

Dallas estaría interesado en Franco Armani

A pesar de los rumores que se han dado a conocer por medio de las redes sociales sobre un posible regreso a Atlético Nacional, se pudo conocer que Dallas habría despertado interés por Franco Armani, lo que comienza a preocupar a todos los seguidores del cuadro antioqueño.

“Dallas está buscando portero para la siguiente temporada y en esa lista de candidatos aparece un conocido nuestro y es Franco Armani, que seguramente está interesando a Atlético Nacional”, aseguró Julián Capera, periodista deportivo, sobre lo que sería el futuro de Franco Armani.

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Cabe mencionar que, hasta el momento, las directivas de Atlético Nacional solo han tenido acercamientos con el entorno de Franco Armani para un posible regreso, pero no se ha presentado una oferta formal, lo que haría que el guardameta pueda escuchar otras propuestas para definir su futuro.

River Plate dejaría ir a Franco Armani

Aunque todavía tiene contrato, las directivas de River Plate estarían dispuestas a dejar ir a Franco Armani, teniendo en cuenta que solo quedan seis meses de contrato y podrían llegar a un acuerdo con el jugador para que pueda salir en este mercado de fichajes sin ningunas complicaciones.

Cabe mencionar que Franco Armani ya no es el arquero titular de River Plate, razón por la que el cuerpo técnico y la junta directiva verían con buenos ojos la salida del arquero, el cual dejó huella en Argentina, teniendo en cuenta el título con la selección y su rendimiento con el equipo millonario.