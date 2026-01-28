Una nueva edición de la máxima categoría del fútbol de Brasil, el Brasileirao, estaría a punto de comenzar, pero esta vez con un sabor colombiano más intenso, ya que habría una total de 30 jugadores que disputarían la competencia, un hecho nunca antes visto en este certamen.

La Serie A de Brasil 2026 contará con una presencia histórica de futbolistas colombianos, consolidando al país como uno de los principales exportadores de talento hacia la liga más competitiva de Sudamérica, siendo actualmente el tercer país con más futbolistas extranjeros en la liga brasileña, solo por detrás de Argentina y Uruguay, un dato que refleja la confianza del mercado en el talento nacional.

Colombia hace historia en el Brasileirao

La presencia masiva de colombianos en el Brasileirao no solo fortalece la imagen deportiva del país en el exterior, sino que también representa una oportunidad clave de cara al Mundial 2026, ya que muchos de estos jugadores aspiran a ser convocados por Néstor Lorenzo gracias a su exposición en una liga de alto nivel competitivo.

Todavía hace falta que se confirme el fichaje de Edwuin Cetré a Paranaense para alcanzar la histórica cifra de 30 futbolistas inscritos en la máxima competencia de Brasil. Marino Hinestroza fue el jugador más reciente que aportó en este logró al ser confirmado por Vasco da Gama y esto demuestra que las cosas se están haciendo bien en el país 'cafetero'.

Dentro de los jugadores más destacados de la competencia se encuentran Rafael Santos Borré y Johan Carbonero con Internacional, mientras que Grêmio tendrá en su plantilla a Gustavo Cuéllar, José Enamorado y Miguel Monsalve.

Athletico Paranaense (7)

Alejandro García.

Carlos Terán.

Daniel Aguilar.

Felipe Aguirre.

Juan Camilo Portilla.

Kevin Viveros.

Stiven Mendoza.

Vasco da Gama (4)

Carlos Cuesta.

Carlos Andrés Gómez.

Johan Rojas.

Marino Hinestroza.

Fluminense (3)

Gabriel Fuentes.

Kevin Serna.

Santiago Moreno.

Gremio (3)

Gustavo Cuéllar.

José Enamorado.

Miguel Monsalve.

Bragantino (2)

Henry Mosquera.

Sergio Palacios.

Cruzeiro (2)

Luis Sinisterra.

Néiser Villarreal.

Internacional (2)

Johan Carbonero.

Rafael Santos Borré.

Atlético Mineiro (1)

Mateo Cassierra.

Botafogo (1)

Jordan Barrera.

Chapecoense (1)

Jonathan Palacios.

Coritiba (1)

Sebastián Gómez.

Flamengo (1)

Jorge Carrascal.

Remo (1)

Víctor Cantillo.

Únicos clubes que no tienen jugadores colombianos

Hay 20 equipos participantes en el Brasileirao, de los cuales solamente hay siete de ellos que no cuentan con jugadores colombianos en sus filas, aunque en su momento claramente los tuvieron: