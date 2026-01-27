Chicho Arango se acerca a la Liga BetPlay: firmaría por 1 año con un grande

El Fútbol Profesional Colombiano se sigue reforzando con estrellas importantes que tuvieron paso por la Selección Colombia y que estarían retomando a la liga local para seguir creciendo, sumando minutos y aumentando el nivel de los torneos que se disputan, tal como lo ha hecho Rodallega, Falcao, Muriel, entre otros.

En esta ocasión quien se está robando el show es delantero que milita actualmente en la MLS jugando con San Jose Earthquakes, Cristian 'Chicho' Arango, quien estaría listo para regresar a la Liga BetPlay para jugar con el equipo de sus amores y con el cual ya ha habido acercamientos desde hace bastante tiempo, Atlético Nacional.

El nuevo 9 de Nacional sería el Chicho Arango

El 'verde paisa' recientemente confirmó la contratación de Alfredo Morelos, con quien finalmente se llegó a un acuerdo para que firmara por tres años tras haber obtenido el 100% de sus derechos deportivos, pero el presidente del cuadro 'verdolaga', Sebastián Arango, también confirmó que esta no sería su última contratación para 2026.

Nacional no realizó un gran número de contrataciones para asumir la temporada 2026, pero sin duda alguna los jugadores que llegaron son de bastante categoría, tal como la figura de la Selección Venezuela, Eduardo Bello, un referente de River Plate como Milton Casco y el propio Chicho Arango.

Desde hace varios mercados de fichajes se había intentado negociar con el delantero de 30 años que ha contado con varios ciclos en la Selección Colombia. Sin embargo, la escuadra estadounidense no lo quería dejar ir y de hecho todavía le harían falta dos años de contrato por cumplir.

Aún así, San Jose Earthquakes aprovecharía el tiempo que todavía tiene con el delantero para cederlo en condición de préstamo por un año a Atlético Nacional.

¿Cómo le ha ido al 'Chicho' Arango en SJ Earthquakes?

El delantero paisa de 30 años arribó a inicios de la temporada 2025 a SJ Earthquake desde Real Salt Lake y no le ha ido nada mal durante este nuevo ciclo en la MLS. Ha tenido la oportunidad de jugar 31 partidos, más de 2.600 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 14 goles y tres asistencias.