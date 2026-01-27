Atlético Nacional anunció tres nuevas salidas para 2026

Los movimientos en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano se siguen dando de la mejor manera y uno de los que mejor ha aprovechado esta situación ha sido Atlético Nacional, en cuanto a la incorporación de nuevos futbolistas como la propia salida de algunos jugadores.

En esta ocasión, los que se roban el show son los juveniles, a quienes tras la nueva norma de Dimayor con respecto a la inscripción de solo 25 jugadores se les están buscando oportunidades a nivel internacional, pero claramente también nacional, tal como ocurrió con el guardameta, Luis Marquínez, Jhojan Amaya y Mateo Valencia.



Nacional se despide de tres jugadores más

El equipo que comanda el estratega, Diego Arias, comenzó la temporada 2026 con una victoria contundente en la Liga BetPlay sobre Boyacá Chicó, pero también con una plantilla de jugadores de lujo que mantuvo una base sólida que logró salir campeona de la Copa BetPlay 2025, pero también de nuevas figuras.

Las directivas y cuerpo técnico del cuadro 'verdolaga' le dieron la bienvenida a una figura de la Selección Venezuela, Eduardo Bello, y otro referente de River Plate como lo es Milton Casco, pero al mismo tiempo se tuvo que despedir de tres grandes promesas del FPC como lo son Luis Marquínez, Jhojan Amaya y Mateo Valencia.

Marquínez tomará rumbo hacia Deportes Tolima por un préstamo de seis meses, mientras que Valencia y García fueron confirmados como nuevos fichajes de Real Cundinamarca, también por seis meses que les ayudarán a seguir sumando minutos y experiencia.

Próximo partido de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026

El siguiente enfrentamiento del 'verde paisa' en la liga local, tras el aplazamiento del duelo de la segunda jornada contra Jaguares, será contra el vigente campeón, Junior de Barranquilla, el viernes 30 de enero en el Estadio Metropolitano sobre las 20:00 hora local.