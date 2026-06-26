"Colombia es de las mejores del Mundial": Roberto Martínez, DT de Portugal

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, llenó de elogios a la Selección Colombia este viernes 26 de junio, en la previa del partido que disputarán ambos equipos en Miami por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El español aseguró que la 'tricolor' es uno de los equipos más fuertes del torneo.

El compromiso definirá el liderato de la zona. Colombia llega con seis puntos y Portugal con cuatro, por lo que a la selección dirigida por Néstor Lorenzo le bastará un empate para terminar en el primer lugar, mientras que los europeos están obligados a ganar.

Roberto Martínez habló sobre la Selección Colombia

Durante la rueda de prensa, Martínez destacó el trabajo que viene realizando el combinado nacional y el proceso que ha consolidado Lorenzo. "Colombia es un gran equipo, con muchas opciones. El trabajo de su entrenador, Néstor Lorenzo, es de hace muchos partidos. Tienen mucha claridad de ideas y pueden jugar por dentro", afirmó.

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El seleccionador portugués fue incluso más allá y calificó a Colombia como una de las mejores selecciones del certamen. "Son posiblemente uno de los mejores equipos del Mundial en transición con nombres como Luis Díaz o Luis Suárez. No me centraría en si juega uno u otro, es un gran equipo con muchos nombres y un gran trabajo del entrenador", señaló.

Martínez también reconoció la importancia del compromiso para Portugal y aseguró que su equipo lleva varios meses preparando este encuentro. "El partido contra Colombia ya empezamos a prepararlo en marzo. Ya hemos tenido entrenamientos en Miami para poder adaptarnos al clima. Si hay un partido que hemos tenido para preparar, es este", explicó.

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Además, el técnico consideró que el ambiente también jugará un papel importante, debido a la gran presencia de aficionados colombianos en el estadio. "Será el primer partido que juguemos fuera de casa. Habrá muchos más colombianos y será un desafío importante para nosotros", comentó.

Finalmente, el estratega insistió en que el objetivo de Portugal es llegar en las mejores condiciones posibles a la fase de eliminación directa. "En un torneo como un Mundial no hay camino o posición sencilla. Lo importante es llegar de la mejor forma posible al siguiente partido, y eso solamente lo consigues ganando. Respetamos mucho a Colombia, es un partido diferente a nivel táctico respecto a los anteriores", concluyó.

Canal RCN transmite Colombia vs Portugal

El partido entre Colombia y Portugal, que se disputará este sábado 27 de junio e iniciará a las 6:30 p. m. se podrá ver en la señal principal de Canal RCN, su canal de YouTube, y se podrá escuchar en La FM; además, DeportesRCN.com llevará todas las emociones del juego.