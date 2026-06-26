Tres cambios que contempla Néstor Lorenzo para Colombia vs Portugal

La Selección Colombia ya tiene asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero todavía le resta un objetivo importante: terminar como líder del grupo K. Para ello enfrentará a Portugal este sábado 27 de junio, desde las 6:30 p. m. (hora colombiana), en Miami, Estados Unidos.

Lea también Boca Juniors acordó todo para fichar 4 años a jugador de la Selección Colombia

La tricolor llega al compromiso con puntaje perfecto tras sumar seis unidades, mientras que Portugal acumula cuatro. Por eso, a los dirigidos por Néstor Lorenzo les bastará un empate para quedarse con el primer lugar de la zona y enfrentar a un tercero en la próxima fase.

Sin embargo, el cuerpo técnico analiza cuidadosamente la conformación del equipo titular. La principal preocupación pasa por las tarjetas amarillas, ya que tres futbolistas podrían perderse el partido de dieciseisavos de final si vuelven a ser amonestados frente al conjunto luso.

Futbolistas que podrían ser baja en Colombia para 16avos.

Los jugadores en riesgo son Jhon Lucumí, Johan Mojica y Jefferson Lerma. Ante ese panorama, Lorenzo estudia preservar a los tres y realizar modificaciones en la alineación inicial para evitar una baja sensible en la siguiente ronda.

Lea también Bayern se acordó de Luis Díaz en pleno Mundial: el premio que ganó en Alemania

Mina, Machado y Ríos, ¿titulares en Colombia vs Portugal?

En caso de concretarse esos cambios, Yerry Mina aparece como la principal alternativa para reemplazar a Lucumí en la zaga central. Por la banda izquierda, Déiver Machado ocuparía el lugar de Mojica, mientras que Richard Ríos asumiría la posición de Lerma en el mediocampo.

También han surgido versiones sobre otras posibles novedades en el once inicial. Una de ellas apunta a la posibilidad de que Juan Fernando Quintero juegue desde el arranque en lugar de James Rodríguez, mientras que otra contempla el ingreso de Jhon Córdoba por Luis Suárez. No obstante, esas variantes todavía parecen menos probables.

Lea también Millonarios, Nacional y Junior tienen sanciones de Dimayor en Liga Betplay

Por ahora no existe ninguna decisión oficial. Fiel a su estilo, Néstor Lorenzo ha manejado con absoluta reserva la preparación del partido y solo en las horas previas al compromiso se conocerá la formación titular con la que Colombia buscará asegurar el liderato del grupo K.

Todo apunta a que el primer lugar de la zona podría representar un cruce más favorable en los dieciseisavos de final. De mantenerse las posiciones actuales, la Selección Colombia enfrentaría a Ghana o Croacia en el inicio de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.