Colombia es protagonista en el Mundial: partido vs Portugal, el más solicitado

La cita mundialista que se llevará a cabo en 2026 tiene a los fanáticos del fútbol con las expectativas bastante altas, principalmente por el formato que se implementará para esta edición y la cantidad de figuras que podrían llegar a disputar su último Mundial.

Es por ello que los hinchas no se quieren perder ni uno de los compromisos que se jugarán a lo largo del mes de junio y julio, pero en donde hay un encuentro que se está robando todas las miradas, incluso mucho más que la propia final, el partido entre Colombia y Portugal.

Colombia vs Portugal el partido más solicitado del Mundial

Recientemente la FIFA dio a conocer que más de 500 millones de solicitudes de entradas fueron presentadas durante la fase de venta por sorteo aleatorio, estableciendo un nuevo hito en la historia deportiva contemporánea.

El partido programado para jugarse el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami entre Portugal vs Colombia, se ha convertido en el encuentro más solicitado de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso por encima de la final del torneo. Este enfrentamiento de la fase de grupos destaca no solo por la calidad de los equipos involucrados, con figuras de alto perfil como James Rodríguez por Colombia y Cristiano Ronaldo por Portugal, sino también por la pasión y compromiso de los aficionados colombianos.

Durante las primeras 24 horas de la tercera fase de venta de entradas, se registraron cerca de 5 millones de solicitudes solo para este partido, lo que subraya aún más el interés global por este duelo específico. Comparado con otros encuentros de alto perfil, como Brasil vs Marruecos o México vs Corea del Sur, el choque entre Colombia y Portugal ha sobresalido de manera contundente en la lista de preferencias de los fanáticos.

Estos son los 5 partidos más solicitados del Mundial

Colombia vs Portugal México vs Corea del Sur Final del Mundial en New York México vs Sudáfrica 16vos Mundial en Toronto




