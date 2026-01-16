[Video] Dembélé y un golazo directo al Puskás; vaselina maravillosa con PSG

El talento que se presume a un Balón de Oro salió a relucir en el Parque de los Príncipes, en las botas de Ousmane Dembele, premiado en 2025, con un gol al alcance de muy pocos, el segundo ante el Lille, que sentenció la victoria del cuadro de Luis Enrique Martínez, el París Saint Germain, aposentado en la cima de forma provisional.

Dembele firmó un doblete. Dos goles que reencontraron con el triunfo al campeón. Puso orden el parisino, que devolvió a su equipo a la senda de la victoria tras la eliminación copera del miércoles, ante el París FC, y le situó en la cima de la tabla, su sitio natural, a la espera del partido del sábado del Lens ante el Auxerre.

Dembele y un golazo con PSG digno para ganar el Puskás

Habían pasado cuatro minutos de la hora de juego y Dembele recibió la pelota de Desire Doue en la frontal. Sorteó a dos defensores y se adentró en el área. Allí, con el balón en los pies y un gran aplomo, la defensa al acecho, la elevó con suavidad, por encima de otro zaguero y del portero, algo adelantado, y alcanzó la red. Era la sentencia.

Dembele ya había aparecido poco antes del descanso. No perdonó. Recibió un pase de Vitinha después de un robo de balón de Senny Mayulu. Y desde la media luna ejecutó un tiro raso, pegado al palo, que superó al portero visitante Berke Ozer.

Barcola concluyó la goleada para el París Saint Germain

A la vuelta de vestuarios, tras el descanso, fue el gran gol de Dembele, que agitó otra vez un partido hasta entonces dormido. Una vaselina en toda regla. Un toque sutil. Un gran gol. Al alcance de pocos.

Bajó los brazos el Lille, incapaz de cuestionar el balón a su adversario. No llegó el final y en el añadido llegó el tercero del cuadro parisino que se aprovechó del gran error defensivo visitante que aprovechó Bradley Barcola para abrillantar la victoria del PSG.