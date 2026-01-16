¿Cuándo volverá a jugar Falcao con Millonarios?





El fichaje de Radamel Falcao García a Millonarios ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores del fútbol colombiano e hinchas del equipo azul, quienes se han mostrado contentos por el retorno del delantero a las toldas embajadoras durante el primer semestre del 2026.

Una de las grandes dudas que tienen los aficionados de Millonarios es la fecha del debut de Falcao en el fútbol colombiano durante el presente año, esto teniendo en cuenta la sanción que tiene el delantero en la actualidad, la cual no lo habilitaría en las primeras jornadas del torneo.

¿Cuándo será el debut de Falcao en el 2026?

Ante la duda de todos los aficionados, Hernán Torres se refirió a la fecha del regreso de Radamel Falcao García, dejando claro que hasta el momento no se ha mencionado nada sobre rebajar la sanción de cuatro fechas que tiene, dejando todo en manos de la parte administrativa del club.

“Bueno, no sé, es un tema que están manejando los dirigentes del club, no tengo conocimiento de eso y de la situación”, afirmó el estratega tolimense.

Sin embargo, fuentes cercanas al club le aseguraron a Deportes RCN que todo parece indicar que Millonarios no tendría la intención de apelar la sanción de Falcao, lo que aplazaría el regreso del Tigre al FPC y le ayudaría para ponerse a punto tras su parón de seis meses sin tener competencia.

Falcao podría estar disponible para el juego vs. Deportivo Cali

Radamel Falcao García estaría disponible para jugar con Millonarios en el fútbol colombiano para el compromiso contra el Deportivo Cali, el cual está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio del equipo azucarero y teniendo un reencuentro con Alberto Gamero, quien es muy cercano al jugador samario.

Lea también Sin Castro y sin Falcao: Millonarios viajó rumbo a Bucaramanga

Por otro lado, Falcao volverá a pisar la grama del Estadio Nemesio Camacho el miércoles 11 de febrero, cuando Millonarios reciba en condición de local a Águilas Doradas.

Los goles y partidos de Radamel Falcao García con Millonarios

En su primer año con Millonarios, Radamel Falcao García disputó un total de 29 partidos, aportando 11 anotaciones.