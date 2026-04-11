Colombia ganó oro en la Copa Mundo de Tiro con Arco

Los deportistas colombianos se siguen destacando a nivel internacional y este sábado 11 de abril quienes brillaron fueron Pablo Gómez, Jagdeep Singh, y Sebastián Arenas, quienes se quedaron con la medalla de oro en la parada de Puebla de la Copa Mundo de Tiro con Arco.

Lea también Ángel Barajas y Camilo Vera clasificaron a las finales de la Copa Mundo de gimnasia artística

Gómez, Singh y Arenas se destacaron en la modalidad del arco compuesto , en la que vencieron en la gran final al representativo de Turquía.

Los colombianos vencieron en el camino hacia la presea de oro al equipo de Guatemala en los cuartos de final, mientras que en la ronda de semifinales pasaron por encima de Dinamarca.

Colombia buscará otro oro

Lea también Egan Bernal está listo para volver: la carrera en la que reaparecería

La delegación colombiana en la parada de Puebla de la Copa Mundo de Tiro con Arco podría sumar otra medalla, pero en la modalidad de arco recurvo femenina.

Y es que en la ronda semifinal Alejandra Usquiano se medirá con Lisell Jaatma de Estonia y en la otra llave previa a la final, Sara López se enfrentará con Dafne Quintero de México.