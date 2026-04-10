Ángel Barajas y Camilo Vera clasificaron a las finales de la Copa Mundo de gimnasia artística

Los gimnastas colombianos se siguen destacando a nivel internacional. Este viernes 10 de abril, Ángel Barajas y Camilo Vera brillaron en las rondas clasificatorias de la parada de Osijek, Croacia, de la Copa Mundo de gimnasia artística.

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Ángel Barajas clasificó a dos finales

En en el caso de Ángel Barajas, el medallista olímpico se ratificó como la gran figura de la gimnasia artística de Colombia al avanzar a las finales en las modalidades de las barra fija y las barras paralelas.

En las barras paralelas, Barajas registró un puntaje de 14.766, que le permitió clasificar a la ronda definitiva.

Por otro lado, en la barra fija, el cucuteño se destacó al conseguir una puntuación de 14.433.

Camilo Vera sorprende

Camilo Vera, de 19 años, está empezando a plasmar su nombre en la gimnasia mundial.

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Este viernes, Vera brilló en la ronda clasificatoria de la barra fija al lograr una puntuación de 14.433, que lo puso primero y además clasificado a la final.

Los deportistas colombianos disputarán este domingo 12 de abril las finales de las dos modalidades con el objetivo de ganarse un lugar en el podio de la parada de Osijek, Croacia, de la Copa Mundo de gimnasia artística.