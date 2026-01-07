Colombia jugará la Copa SheBelieves 2026: rivales, fechas y canal de transmisión

La Selección Colombia femenina confirmó su participación en la Copa SheBelieves 2026, uno de los torneos internacionales que abren el calendario cada año, y que nuevamente se disputará en Estados Unidos, país anfitrión del certamen.

El campeonato se jugará bajo el formato de cuadrangular, en el que todos los equipos se enfrentarán entre sí y el seleccionado que sume más puntos se consagrará campeón, sin llaves de eliminación directa.

Colombia dirá presente por segundo año consecutivo en la Copa SheBelieves, ratificando el crecimiento y la proyección internacional del combinado nacional en el fútbol femenino.

Para la edición de 2026, los países invitados serán Colombia, Argentina y Canadá, que acompañarán al anfitrión Estados Unidos, conformando un cartel de alto nivel competitivo.

El torneo comenzará el 1 de marzo, jornada en la que Canadá se medirá ante Colombia a las 12:00, mientras que Estados Unidos enfrentará a Argentina a las 15:00, en el arranque oficial del certamen.

La segunda fecha se disputará el 4 de marzo, con el duelo Argentina vs Colombia a las 15:30, seguido del compromiso entre Estados Unidos y Canadá a las 18:45.

La última fecha del cuadrangular será el 7 de marzo, día en el que Canadá jugará ante Argentina a las 12:30, y Estados Unidos cerrará el torneo frente a Colombia a las 15:30.

Fechas y partidos de la Copa SheBelieves

1 de marzo

Canadá vs Colombia - 12:00

Estados Unidos vs Argentina - 15:00

4 de marzo

Argentina vs Colombia - 15:30

Estados Unidos vs Canadá - 18:45

7 de marzo

Canadá vs Argentina - 12:30

Estados Unidos vs Colombia - 15:30

*Los horarios corresponde a Colombia

¿Qué canal transmite la Copa SheBelieves 2026?

Las emociones de la Copa SheBelieves 2026 se podrán seguir en Canal RCN, la App de Canal RCN y Deportes RCN, plataformas que llevarán cada detalle de la participación de la Selección Colombia.

En cuanto al historial del torneo, de las diez ediciones anteriores, Estados Unidos ganó ocho, mientras que Inglaterra y Japón conquistaron una cada una, siendo el combinado nipón el actual campeón de la competencia.