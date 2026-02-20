Colombia no levanta; perdió ante Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

El Estadio Luis Alfonso Giagni ubicado en la ciudad de Villa Elisa, Paraguay, fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por la Selección Colombia y su par de Brasil, duelo correspondiente a la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 del 2026.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua buscaba reivindicarse tras la floja presentación que tuvo en el partido pasado, cuando cayó por la mínima diferencia ante la Selección de Ecuador, por eso, el conjunto ‘Tricolor’ salió al partido con firme intención de atacar a la ‘Canarinha’.

Así fue el partido entre Colombia y Brasil

Desde los primeros instantes del partido, el equipo ‘Tricolor’ tuvo un mayor dominio del balón y se acercó con peligro al arco brasileño, primero con Maithe López, quien intentó un remate que justo fue desviado por una defensa rival.

Al minuto 13, sería María Fernanda Viáfara quien por muy poco abre el marcador para Colombia con un cabezazo que se fue al lado del palo, llegadas de peligro que no se pudieron concretar y que dejaban el empate a cero goles en el marcador al finalizar el primer tiempo, un segmento que tuvo un aporte muy pobre de Brasil en zona ofensiva.

La lluvia llegó y el gol también

Para la segunda parte del compromiso empezó a caer una intensa lluvia sobre la cancha, un factor extra futbolístico que sin duda podía afectar el desenlace del partido, ya que el balón se hacía más difícil de visualizar y complicaba el trabajo de las arqueras.

Pues bien, al minuto 54 del partido la Selección de Brasil aprovecharía un error de Luisa Agudelo, que despejó mal un balón que caía sobre su área y dejó el rebote a una rival, que remató y puso el 1-0 en el marcador.

La arquera colombiana quedó retratada en esa acción, sin embargo, en otra jugada ofensiva de Brasil sería protagonista atajando un difícil remate de media distancia, manteniendo la diferencia de un solo gol en el partido.

La lluvia empezó a cesar y Colombia empezó a manejar un poco más el balón, buscando jugar en campo rival, pero sin la claridad necesaria para acercarse con peligro, duelo que finalmente no cambió su marcador y quedó con triunfo 1-0 para Brasil, que en los minutos finales tuvo la expulsión de una de sus jugadoras por doble amonestación.