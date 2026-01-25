Colombia perdió ante Venezuela en la Copa América Futsal

Sigue avanzando la Copa América Futsal que se está llevando a cabo en Paraguay y uno de los partidos más esperados de la jornada se encontraba en el Grupo B, siendo la Selección de Colombia y la de Venezuela los protagonistas de la segunda fecha que se vivió a través de la APP del Canal RCN.

La 'tricolor' auspiciaba como "local", pero no pudo hacer valer esta condición, ya que cayó por un marcador de 2-3 y se empieza a preocupar para lo que será su clasificación a la siguiente instancia de la competencia si no empieza a sumar de a tres unidades pronto.

Lea también Yáser Asprilla llegó a un grande de Europa: locura total en los hinchas

Venezuela debutó con victoria frente a Colombia en la Copa América Futsal

El cuadro colombiano venía con la frente en alto y expectativas muy altas tras haberle sacado un gran resultado como lo fue el empate 2-2 frente a Brasil, la vigente campeona de la competencia, en la primera fecha.

Sin embargo, el equipo comandado por el estratega, Roberto Bruno, no pudo darle vuelta al marcador de Venezuela, el cual siempre dominó en el resultado, habiendo terminado la primera parte del duelo con un marcador de 1-2 y cerrando con "broche de oro" con un 2-3 que le permitieron llevarse los tres puntos.

La Selección Colombia demostró buen juego, intenso, con protagonismo del portero Andrés Matos, quien incluso atajó penal para que la ventaja en el marcador no fuera más amplia.

En otras noticias: Luis Suárez debería ser el 9 de la Selección Colombia

Colombia en la tabla de posiciones de la Copa América Futsal

Mientras se termina de jugar la segunda fecha de la Copa América Futsal, Colombia desciende nuevamente hasta la cuarta casilla tras la derrota ante Venezuela, la cual se ubica en la segunda casilla por detrás de Chile, ambas con tres unidades. Mientras que Brasil, a quien le hace falta jugar todavía su segundo duelo, es tercera con un punto que rescató del empate ante Colombia.