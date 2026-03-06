Marruecos rechazó a Iniesta y confirmó a impensado DT para el Mundial

Quedan exactamente 97 días para que inicie la Copa Mundial 2026 en la que las expectativas son bastante altas por el nuevo formato, las figuras que tendrían su "último baile" y, por supuesto, por la cantidad de selecciones participantes, ya que el número aumentó a 48, en donde está precisamente el nombre de Marruecos como una de las revelaciones de los últimos años, lo que lo hace uno de los equipos a seguir de cerca.

El cuadro marroquí ha causado grandes sorpresas en los últimos años, destacando en el Mundial 2022 llegando hasta las semifinales y también al salir recientemente subcampeón de la Copa Africana. Sin embargo, para la nueva edición del Mundial vive una etapa diferente en su proyecto deportivo tras el nombramiento de su nuevo entrenador, el técnico marroquí Mohamed Ouahbi.

Marruecos ya tiene DT para el Mundial

Marruecos lo hizo oficial y quien asumió recientemente el cargo con la misión de liderar al combinado nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estratega reemplaza a Walid Regragui, quien decidió dejar el puesto tras varios años al frente de los llamados “Leones del Atlas”.

La salida de Regragui marca el final de un ciclo histórico para el fútbol marroquí. Bajo su dirección, Marruecos alcanzó un hito sin precedentes al llegar a las semifinales del Copa Mundial de la FIFA 2022, disputada en Qatar, convirtiéndose en la primera selección africana y árabe en lograrlo.

Sin embargo, tras la derrota en la final de la Copa Africana de Naciones y en medio de crecientes críticas y desgaste, el técnico decidió dar un paso al costado, señalando que el equipo necesitaba “una nueva visión y energía” de cara al futuro. La federación marroquí aceptó su decisión y rápidamente se movió para encontrar un reemplazo que garantizara continuidad en el proyecto.

En medio de la renovación del proyecto deportivo en el banquillo, Marruecos intentó incorporar a Andrés Iniesta como director deportivo de la selección. El exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo con la Selección de España en 2010 fue vinculado a un nuevo rol dentro de la estructura del equipo nacional. Aunque la federación incluso llegó a preparar un comunicado oficial para anunciar su llegada, finalmente no se alcanzó un acuerdo definitivo y las negociaciones quedaron en pausa.

Finalmente fue elegido fue Mohamed Ouahbi, un entrenador que ya venía trabajando dentro del sistema del fútbol marroquí. Antes de asumir la selección absoluta, Ouahbi dirigía al equipo sub-20 de Marruecos y había logrado resultados destacados en las categorías juveniles, lo que convenció a los directivos de confiar en él para liderar el próximo proceso.

¿Cuándo debuta Marruecos y cuál fue su grupo en el Mundial?

Marruecos integra el Grupo C, junto a tres selecciones de diferentes continentes. Este grupo es considerado uno de los más interesantes del torneo, principalmente por la presencia de Brasil, una de las favoritas al título, y por el buen nivel que Marruecos ha mostrado en los últimos años en competiciones internacionales.