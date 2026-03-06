Primera baja para la Selección Colombia en Fecha FIFA de marzo: ¿Se complica para el Mundial?

A falta de 97 días para el Mundial de 2026, la Selección Colombia está pendiente de lo que será esa participación en la Copa del Mundo y de los diferentes jugadores que pueden ser convocados por Néstor Gabriel Lorenzo. Se espera que esa convocatoria sea con base en el nivel actual de los futbolistas y, en ese sentido, la preocupación aumenta cuando hay noticias de lesiones.

Vea también:

Este es el caso de Daniel Muñoz que salió afectado tras un choque fuerte contra un jugador del Tottenham. En la caída su hombro tuvo la peor parte y el lateral derecho tuvo que salir del campo de juego sustituido. Además, se le vio con muchas molestias que prendieron rápidamente las alarmas pensando en el Mundial y el primer paso que será Croacia y Francia en la Fecha FIFA de marzo.

Todavía no hay un parte médico oficial y Oliver Glasner intentó dar tranquilidad afirmando que, “en este momento el brazo de Daniel Muñoz está con un aparato ortopédico; él no se siente tan mal, pero el hombro siempre es complicado. Espero que no sea baja por mucho tiempo”. En Palabras Mayores de Carlos Antonio Vélez, el periodista reveló los escenarios que hay.

DANIEL MUÑOZ ES LA PRIMERA BAJA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA EN FECHA FIFA

Después del choque, el cuerpo le respondió a Daniel Muñoz que intentó seguir en el campo de juego. Para no correr riesgos, el colombiano decidió dejar la cancha y Oliver Glasner tuvo que sustituirlo rápidamente. Carlos Antonio Vélez dio las primeras posibilidades de la lesión con tres escenarios, y uno de ellos, sumamente grave pensando en el Mundial.

Le puede interesar:

En Palabras Mayores, Carlos Antonio afirmó que, “todavía no hay un diagnóstico sobre su situación, pero vale la pena aclarar que hay tres posibilidades de esa lesión en el hombro: contusión, luxación o problema ligamentario. El último sería el más grave. El intermedio de la luxación y la contusión no es problema, solo es un golpe”.

Además, complementó que, “hablan de hasta cuatro semanas en una condición mediana. Ojalá el tema ligamentario no exista, porque eso mejor ni lo menciono. Los estudios se están haciendo, él tiene un cabestrillo”. Daniel Muñoz, como cualquier otro jugador dejó claro que quiere jugar, pero deberá recuperarse primero de ese golpe.

Seguramente estará bajo revisión médica durante los próximos días por parte de los médicos del Crystal Palace mientras se espera por la oficialización del parte médico de ese infortunado choque, augurando que no sea un tema ligamentario que podría poner en riesgo su participación en el Mundial a falta de tres meses.

Por lo general, estas lesiones de hombro suelen ser complicadas. Por ahora, Daniel Muñoz se siente bien a la espera de que se conozcan de manera oficial los tiempos de la baja para el Crystal Palace y, posiblemente para la Selección Colombia en la Fecha FIFA de marzo y el Mundial.

Lea también:

Crystal Palace quiere descartar algún problema ligamentario, y, en caso de que no sea de tanta gravedad, la lesión le podría significar una ausencia de cuatro semanas. Un mes sin jugar que podría complicar su presencia en la Selección Colombia.