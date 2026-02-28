Colombia rescató un valioso empate ante Brasil en duelo amistoso

La Selección Colombia Sub 17 participarán en el Sudamericano Conmebol de la categoría que se jugará del 3 al 19 de abril en Asunción, Paraguay, el torneo continental otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 que se jugará en Doha, Catar.

La 'tricolor' quiere ser una de las protagonistas en el certamen mundialista, pero el primer paso será en el Sudamericano, por lo que se prepara de la mejor manera con una serie de partidos amistosos, el más reciente de ello ante Brasil y el cual terminó con un marcador de 1-1.

Colombia y Brasil cierran con empate un nuevo amistoso rumbo al Sudamericano

Colombia finalizó con éxito su ciclo de partidos amistosos en territorio ecuatoriano, tras conseguir dos victorias consecutivas frente al combinado local y regresó a Barranquilla para seguir sumando minutos y afinando detalles.

En esta ocasión sería Brasil el equipo con el que se enfrentarían en la deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Ya se habían visto frente a frente en un duelo que se llevó la 'canarinha' por un marcador de 1-3, pero en esta ocasión las cosas estuvieron más parejas.

Brasil comenzó pegando primero en el marcador tras un error defensivo que dejó a Nogueria solo frente al guardameta colombiano y con el primer tanto del partido a tan solo cuatro minutos de haberse dado el pitazo inicial.

Colombia consiguió el empate antes de irse a los camerinos tras una falta dentro del área sobre el capitán, Simón Rojas, y que justamente terminó decretando penal el juez central. Fue el #25, Escorcia, el jugador de Atlético Nacional, quien tomó la posesión de la pelota y anotó el tanto del empate tras una gran definición de pierna derecha.

¿Cuándo es el Mundial Sub 17 masculino 2026?

El FIFA U‑17 World Cup 2026 masculino se jugará en el mes de noviembre de 2026 en Catar, donde nuevamente se reunirá a las selecciones nacionales Sub-17 de todo el mundo para disputar la 21.ª edición de la Copa Mundial de la categoría.

Este torneo será parte de una nueva estructura anual impulsada por la FIFA, que cambió el formato de la competencia hace poco y ahora realiza el Mundial Sub-17 todos los años con un total de 48 selecciones participantes. Catar fue designado sede de este torneo juvenil masculino para un ciclo de cinco años, desde 2025 hasta 2029, aprovechando la infraestructura construida para eventos internacionales recientes.